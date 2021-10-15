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Balık bereketi yaşanıyor

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Balık bereketi yaşanıyor

Balık bereketi tezgahlara yansıdı.

BURSA (İHA) - Balık bereketi tezgahlara yansıdı. Geçen sene en ucuz 60 lira olan çinekop, bu yıl 25 liraya tezgahtaki yerini aldı.

Balık avı bereketli geçerken, bu durum pazarlardaki balık tezgahlarına da yansıdı. Bursa Tuz Pazarı'nda istavritin kilogramı 15 liraya alıcı buldu. Öte yandan, tezgahlarda barbunya ve zargananın kilosu 25, çinekop 25-35 ve lüfer 30 liradan satışa sunuluyor.

Bu sene lüfer ve çinekopun bol olduğunu ifade eden tezgah sahipleri, "Hamsi de güzelleşip yağlanmaya başladı. İnşallah bu sene bol bol balık yiyeceğiz. Çinekop geçen sene en ucuz 60 liraydı. Bu sene 25 liradan satılıyor. Lüferlerin tanesi 70-80 liraya satılıyordu. Şimdi 30-35 liraya lüfer satılıyor. İnşallah bu bolluk devam eder" dedi.

Balığın ucuzlamasından memnun olan vatandaşlar ise, "Geçen seneye göre fiyatlar gayet güzel. Yiyebilecek fiyata geldiği için hepsinden biraz alıp tatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Samet Doğru - Abdullah Çibir/İHA)

Balık bereketi yaşanıyor

Balık bereketi yaşanıyor

Balık bereketi yaşanıyor

Balık bereketi yaşanıyor

Balık bereketi yaşanıyor

Balık bereketi yaşanıyor

Balık bereketi yaşanıyor

Balık bereketi yaşanıyor

Balık bereketi yaşanıyor

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