Arzum'un müşteri deneyimine A.L.F.A Awards'tan ödül - Haberler Ekonomi
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Arzum'un müşteri deneyimine A.L.F.A Awards'tan ödül

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Arzum'un müşteri deneyimine A.L.F.A Awards'tan ödül

Arzum, müşterileriyle sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kuran markaları onurlandıran A.L.F.A Awards'ta "Küçük Ev Aletleri" kategorisinde yılın "Müşteri Markası" seçildi.

İSTANBUL (AA) - Arzum, müşterileriyle sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kuran markaları onurlandıran A.L.F.A Awards'ta "Küçük Ev Aletleri" kategorisinde yılın "Müşteri Markası" seçildi.

Arzum açıklamasına göre, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen A.L.F.A Awards'ta 57 kategoride aldıkları A.L.F.A puanlarıyla müşteri deneyimini en iyi yöneten markalar, "Müşteri Markası" olarak ödüllendirildi.

A.L.F.A. Awards'ta kazananlar, Hilton İstanbul Bomonti'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Arzum adına ödülü Arzum Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Emre Ünal aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arif Emre Ünal, Arzum olarak, müşterilerine her zaman samimi ve çözüm odaklı hizmet deneyimi yaşatmayı amaçlayan bir marka olduklarını belirtti.

Ünal, "Müşteriye her zaman yakın olmak, ihtiyaçları olduğu anda onlara ulaşabilmek bizim için çok önemli. Bu sebeple danışma hattımız, yetkili servislerimiz, sosyal medya, web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızla 7/24 tüketicilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm alanında attıkları adımlarla ihtiyaçlara yönelik hızlı çözümler sunabildiklerini aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Müşteri memnuniyetini sürekli anketlerle ölçüyoruz. Bizim için hedef; sadece vermeyi taahhüt ettiğimiz hizmeti sağlayarak tüketicilerimizi memnun etmek değil, onlara beklentilerinin üzerinde hizmet vermek. En iyi müşteri deneyimini yaratan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards'ta 'Küçük Ev Aletleri' kategorisinde yılın 'Müşteri Markası' seçilmek bizim için çok gurur verici. Çabalarımızın böyle değerli ödüllerle taçlandırılması bizi daha da motive ediyor."

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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Haber: Arzum'un müşteri deneyimine A.L.F.A Awards'tan ödül - Haberler Ekonomi
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