ANTALYA (İHA) - Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) kahvaltılı toplantısına Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt'u konuk etti. Toplantıda konuşan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, "Antalya'nın genç iş insanları olarak dinamizm ve enerjimizi Antalya için kullanıyoruz. Gençliğimizin verdiği heyecan ile Antalya'nın gençlerle yükselecek bir kent olmasına çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi'nin çalışmaları, kentin geleceğinde sivil toplum kuruluşlarının önemi ile Antalya özelinde açıklamalarda bulunulan ve ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert'in ev sahipliği yaptığı toplantıya, BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, dernek olarak son dönemlerde yaptıkları çalışma ve projeler üzerine bilgiler verdi. ANTGİAD adına oldukça yoğun ve verimli bir dönemden geçtiklerini belirten Başkan Sert, "Antalya'nın genç iş insanları olarak dinamizm ve enerjimizi Antalya için kullanıyoruz. Gençliğimizin verdiği heyecan ile Antalya'nın gençlerle yükselecek bir kent olmasına çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

ANTGİAD olarak başta gençlik ve Antalya için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Sert, "Şimdi önümüzde yine önemli projeler bulunuyor. Konyaaltı Belediyemiz ile bir gençlik anıtı çalışması yürütüyoruz. Antalyaspor ile Döşemealtı Ekşili Mahallesi'nde bir kütüphane için ortak projemiz ilerliyor. Ekonomi Muhabirleri Derneği Antalya Temsilciliği'yle birlikte yeni bir proje üzerine çalışıyoruz. Antalya okuyor, Deprem Çalıştayı gibi birçok alanda projelerimiz devam ediyor" dedi.

Sert'ten birlikteliğin önemine vurgu

Yaptıkları projelerin tamamını bir paydaş ile yürüttüklerini ifade eden Başkan Sert, "İstesek bu projeleri ANTGİAD olarak tek başımıza yapabilirdik. Ancak bizim isteğimiz STK'lar olarak birliktelik kültürü ve ortak çalışma içerisinde olmak. Antalya'nın birliktelik anlamında büyük bir eksiği bulunuyor. Artık bir arada olmalı, kent için birlikte çalışıp birlikte üretmeliyiz" dedi.

Antalya'nın uluslararası gençlik merkezi yok

Kent Konseyi'nin yapılanmasından, çalışma ilkeleri, çalışma grupları, meclisleri ve projeleri üzerine bilgiler veren Başkan Semanur Kurt, Kent Konseyi'nin Antalya için çok önemli bir misyona sahip olduğunu dile getirdi. Kent Konseyi'nin kuruluşunda kentimizin tüm topluluklarını, katmanlarını bir araya getiren geniş katılımıyla, kurumsallaşmasıyla ve demokratik yapılanmasıyla ülkemizde, BM örnek modeli olarak deklare edildiğini, kentin tüm kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ile çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Kurt, "Bizler Antalya'nın önemli kurumlarının birlikteliği ile kurulmuş bir sivil hareketiz. ANTGİAD 'da kurucu üyelerimizden biri. Kentimizin sorunlarını kentin dinamiklerinin ortak aklıyla sorunlara çözüm üretmekle birlikte, kentin kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilir gelişimine yönelik eylem planları hazırlayarak hayata geçme sürecini takip ettiklerini" belirtti.

Kent Konseyi'nin ulaşımdan, gençliğe, turizmden, ekonomiye pek çok alanda çalışma grupları, meclisleri ve kurulları aracılığıyla çalıştığını, bu konularda görüş ve öneriler hazırlandığını, ayrıca da rapor kitaplarıyla, basın ve çeşitli iletişim araçlarıyla yetkililere ve kamuoyuna sunulduğunu ifade eden Başkan Semanur Kurt; "Antalya ne yazık ki çok hızlı göç almasıyla plansız büyüyen bir kent durumundadır. Bununla birlikte ulaşım planı da yok. Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını karşılayacak projelere ihtiyaç devam etmektedir. Örneğin bu kentte gençlerin bir araya gelebileceği ulusal ve uluslararası bir gençlik merkezi yok. Böyle bir merkeze Antalya'nın ve gençlerin ihtiyacı var. Bu konuda genç üyeleri olan ANTGİAD ve kentin genç potansiyeli ile ortak bir çalışma yürütebilir, bu konuda bir farkındalık oluşturabilir" dedi.

Düden çayının kirlenmesi, Kırcami, Kaleiçi beton yapılar, plajlar bölgesi görüntü ve çevre kirliliği, afet riski ve Gençlik Merkezi gibi birçok konuda çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Kurt, "Bugün gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Antalya'nın geleceği sizlersiniz. Sizler ile her projede yer almaya hazırız. İş birliğimiz artarak devam edecektir" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Toplantının sonunda Başkan Osman Sert, günün anısına Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt'a Antgiad hatırası nostaljik radyo hediyelerini takdim etti. - ANTALYA