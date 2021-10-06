Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Ekonomi

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira Türkiye'nin elma deposu kentlerinden Amasya'da çeşidine göre dalında 1,5 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulan bu lezzetli meyve market ve manavlarda kilosu 5 ile 6 liradan satışa sunuluyor.

AMASYA (İHA) - Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

AMASYA - Türkiye'nin elma deposu kentlerinden Amasya'da çeşidine göre dalında 1,5 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulan bu lezzetli meyve market ve manavlarda kilosu 5 ile 6 liradan satışa sunuluyor.

Bu yıl üretimin bol olduğu tarım şehrinin verimli bahçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 35 bin tonun üstünde rekolte bekleniyor.

Günün erken saatlerinden itibaren bahçelerin yolunu tutarak elma toplayan Amasyalı çiftçiler yere düşenleri de ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Yerden toplanıp kilosu 75 kuruştan satılan elmalar fabrikalara ulaştırılarak meyve suyuna dönüştürülüyor.

Ürettikleri elmaların kilosunu yaklaşık 15 yıldır 1 ile 2 liradan sattıklarını belirterek yetkililerden sorunlarına çözüm bulmalarını isteyen Bekir Karaoğlu, "Gübre, mazot, ilaç fiyatları sürekli artıyor. Ama elma fiyatları aynı. Bizden çok aracılar kazanıyor. Marketlerde en aşağı 4 lira, 5 liradan satılıyor. İstanbul'da en aşağı 10 liradır" dedi. Ürünlerini yetiştirmek için büyük çaba sarf ederken karşılığını yeterince alamadıklarından yakınan Ümit Damatoğlu da, "Elmanın kilosu dalında 1,5 lira. Markette 5 lira, 6 lira" diye konuştu.

Yere düşen elmaları toplayıp kilosu 75 kuruştan satan üreticilerden Hayri Kabakçı "Bu yıl elmamız çok bol. Sağlamı kasaya, sakatı fabrikaya. Elimizden geldiği kadar boşa vermemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Bu yıl verimin çok güzel olduğunu anlatan Sevgi Kömürcü şöyle konuştu, "Elma Amasya'nın can damarı. Amasya denince akla misket elma geliyor. Verim çok güzel. Biz bahçemizde 20 tondan fazla ürün topladık."

Elma alım-satımı yapmasının yanı sıra soğuk hava deposu da işleten Emrah Çapkın ise, "Mazot 3 lirayken biz meyveyi 1 lira 1,5 liradan satıyorduk. Şu anda mazot 7 lira. Ama biz yine aynı paralara satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira
İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Ekonomi Haberleri
Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinin satışı yasaklanıyor

Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinin satışı yasaklanıyor

 WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'e yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını ikiye katladı

WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'e yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını ikiye katladı

 Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 4 yılda 500 şube hedefine ulaşamadı

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 4 yılda 500 şube hedefine ulaşamadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mithat Sancar Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Aleyna Tilki Amelia Hamlin
Spor Burak Yılmaz Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 09:55:17. #1.17#