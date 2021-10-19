Akbank müşterileri, sosyal yatırımlarda 2 milyar TL'ye koşuyor

Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, "Yatırım müşterilerimizin yüksek ilgisi sayesinde daha ilk yılında 2 milyar TL gibi önemli bir hacme ulaşmasını beklediğimiz sürdürülebilir yatırım bakiyemizin, 2030 yılı için belirlediğimiz 15 milyar TL hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "yatırım çeşitliliği" ve "yatırımda teknoloji" konularında pazarda öne çıkan Akbank Yatırım Hizmetleri, müşterilerine sunduğu sosyal amaçlı yatırım ürünlerinde de liderliği hedefliyor. Bu alanda şimdiden 1,4 milyar TL büyüklüğe ulaşan Banka, eylül ayında ilk Yurt İçi Bireylere Yönelik 340 milyon TL'lik sosyal bono ihraçlarını gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayan ilk Türk bankası olan Akbank, Birleşmiş Milletler'in 2030 yılına kadar çözülmesi hedeflenen öncelikli küresel sorunları ortaya koyan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı destekliyor. Bankanın bu kapsamdaki önceliklerinden biri de, bireysel müşterilerinin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki projelere yatırım yapabilmesini sağlamak. Akbank Yatırım Hizmetleri, bu amaçla farklı varlık ve risk beklentileri olan yatırımcılarına; yatırım fonu, bono/tahvil, veya hisse senedi gibi çeşitli yatırım seçenekleri sunuyor.

"Türkiye'de yeni bir yatırım trendi başlatmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, "Dünyanın her yerinde; doğal afetlerle kendini gösteren bir değişimin içinde, gelecek kuşakların kaynaklarını koruyabilmek ve daha iyi yaşam koşullarına ulaşabilmek adına sürdürülebilir yatırımlar yapmak kritik önem taşıyor. Türkiye'de ise Akbank Yatırım Hizmetleri olarak biz, 2021 yılında bu amaçla farklı yatırım ürünleri sunarak, bireysel müşterilerimizin yatırımlarını bu alandaki projelere yönlendirmelerine öncülük ettik." ifadelerini kullandı.

Özellikle sosyal ve çevresel yatırımlara Türkiye'deki yatırımcıların beklediklerinden çok daha fazla ilgi gösterdiğini aktaran Keler, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yeni bir yatırım trendi başlatmayı hedefliyoruz. Sosyal ve çevresel bonolarla, müşterilerimizin normal bonolar gibi faizi ve vadesi belli yatırımlarla da bu tür projelere katkı yapmalarını sağlayacağız. Eylül ayında bu konuda çok hızlı bir başlangıç yaptık. Gelen yüksek yatırımcı talebi ile 340 milyon TL büyüklüğünde İlk Yurt İçi Bireylere Yönelik Sosyal Bono ihraçlarını gerçekleştirdik. Bonodan gelen kaynak ile 'sağlıklı ve kaliteli yaşam' hedefli iki farklı projenin finansmanı sağlanıyor. Hisse senedi yatırımlarında da 14-15 Ekim tarihlerinde talep toplaması gerçekleşen biyoteknoloji şirketi Anatolia Geneworks'ün 517 milyon TL büyüklüğündeki halka arzında, Ak Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla toplam 113 bin 32 yatırımcıdan talep toplanmıştır. Önümüzdeki dönemde müşterilerimize özellikle sağlık alanında ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan ve bireylerin refahını artırmaya yönelik farklı temalı bir çok ürünle buluşturmaya devam edeceğiz.

2021 başında kurduğumuz ve yıl boyunca ilgi gören aşı, ilaç, genetik, sağlık elektroniği sektörlerinde dünyanın önde gelen şirketlerinin hisselerini içeren Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu ve güneş, rüzgar, hidrojen, pil teknolojileri alanında önemli global şirket hisselerine yatırım yapan Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu, toplamda 25 bin yatırımcı kitlesiyle 830 milyon TL büyüklüğü aştı. Bu fonlar için yıl sonunu hedeflediğimiz 1 milyar TL bakiyemizin üzerinde bir sonuca ulaşmayı bekliyoruz. Yenilikçi ve sürdürülebilir bakış açısıyla sağlık, enerji alanlarına yatırım yapan gelecek temalı, dünya standartlarında yatırım ürünlerini Türk yatırımcısıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Sonuç olarak, tüm bu ürünlere yatırım müşterilerimizin yüksek ilgisi sayesinde daha ilk yılında 2 milyar TL gibi önemli bir hacme ulaşmasını beklediğimiz sürdürülebilir yatırım bakiyemizin, 2030 yılı için belirlediğimiz 15 milyar TL hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyoruz."