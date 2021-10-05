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AB, vergi "kara listesini" güncelledi

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB, vergi

Avrupa Birliği (AB), vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinden 3 ülkeyi çıkarttı.

Avrupa Birliği (AB), vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinden 3 ülkeyi çıkarttı.

AB Konseyi, vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren listenin güncellendiğini açıkladı.

Buna göre, daha önce AB vergi kara listesinde yer alan Anguilla, Dominika ve Seyşeller talep halinde veri paylaşımı konusunda "büyük ölçüde uyumlu" davrandığı gerekçesiyle listeden çıkartıldı.

Böylece AB'nin vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler kara listesinde Amerikan Samoası, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad ve Tobago, ABD Virjin Adaları ve Vanuatu yer aldı.

Vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden ülkeleri içeren "gri liste" de güncellendi.

Kosta Rika, Hong Kong, Malezya, Kuzey Makedonya, Katar ve Uruguay ile kara listeden çıkarılan Anguilla, Dominika ve Seyşeller gri listeye eklendi.

Gerekli vergi reformlarını uyguladığı gerekçesiyle Avustralya, Esvatini ve Maldivler gri listeden çıkarıldı.

Yapılan güncellemede üye ülkelerle otomatik veri paylaşımı konusunda ilerleme sağladığı ancak atması gereken ilave adımlar olduğu gerekçesiyle Türkiye gri listede kaldı.

Liste hakkında

Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçındıklarının ortaya çıkması üzerine 2017 yılında AB, "vergi cennetleri listesi" belirleme sürecini başlatmıştı. Vergi kaçakçılığıyla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.

Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler, kara listeden çıkarılıyor. Liste, her yıl şubat ve ekim aylarında güncelleniyor. Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.

AB üyesi ülkeler, vergi kara listesinde "vergi standartlarına uygun davrandıkları" varsayılarak yer almıyor. Özellikle Lüksemburg, Malta, Hollanda, İrlanda, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi cazip vergi imkanları sunan AB ülkelerinin listede yer almaması ise dikkati çekiyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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