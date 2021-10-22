5G ile çevrimiçi ameliyat

Türk Telekom, farklı illerde bulunan Türk cerrahlarını gerçek bir ameliyat ortamında buluşturdu. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, işlemi gerçekleştiren cerrahın kullandığı 5g bağlantılı akıllı gözlük sayesinde,

çok düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli görüntü aktarımı sağlanan interaktif ameliyat ile hem telekomünikasyon hem de sağlık sektöründe dijitalleşme adına çığır açacak, önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.

Değer üreten yenilikçi projeleri ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı veren Türk Telekom, 5G ile çevrim içi uzaktan gerçek bir ameliyatın gerçekleştirilmesini sağladı. Üroloji uzmanı Prof. Dr. Lütfi Tunç, Ankara'da bir özel hastanede düşük komplikasyon oranı sağlamak ve ameliyattan daha iyi sonuç almak için kendilerinin geliştirdiği özel cerrahi bir teknik olan "Thuflep Omega" adı verilen bir prostat ameliyatını, 5G bağlantılı akıllı gözlükler kullanılarak farklı şehirlerde bulunan doktorların da anlık takibi ile başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

"Sağlık alanında çok önemli bir çalışmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik"

Laparoskopik - robotik cerrahi ve lazerle iyi huylu prostat ameliyatları konularında deneyimli ve bu cerrahi yöntemlerde uluslararası sağlık literatürüne geçmiş teknikleri olan Prof. Dr. Lütfi Tunç, cerrahların eğitimi için yeni nesil teknolojilerin kullanılabilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. "Türk Telekom'un sağladığı yeni nesil 5G ileri teknoloji altyapısı sayesinde, gecikmesiz görüntü aktarımı ile mesafeleri aradan kaldırdık ve sağlık alanında çok önemli bir çalışmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik" dedi. Bu teknolojiyi kullanmanın cerrahi eğitime çok büyük katkısı olacağını ifade eden Tunç, gecikmesiz görüntü ve ses aktarımı sayesinde de cerrahların operasyonları daha iyi takip edebileceklerini ve interaktif bilgi paylaşımı yapabileceklerini söyledi.

5G bağlantılı Akıllı Gözlükler ve interaktif platformlar ile daha güçlü Teletıp uygulamaları

5G ile sağlanan daha yüksek bant genişliği ve daha düşük gecikme gibi özelliklerin Tele-Cerrahi, Tele-Teşhis, Tele-Tedavi gibi Teletıp çözümleri için kritik öneme sahip olduğunu belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, 5G iletişim teknolojileri sayesinde, sağlık çözümlerinin farklı bir noktaya ulaştığını belirtti. Kıraç, "Gerçekleşen çevrim içi uzaktan ameliyatta, 5G üzerinden çalışan interaktif platform ve akıllı gözlükler kullanıldı. İşlemi gerçekleştiren cerrahın kullandığı 5G bağlantılı akıllı gözlük sayesinde çok düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli görüntü aktarımı sağlanarak, farklı şehirlerdeki doktorların operasyonu anlık olarak takip ettikleri ve görüşlerini belirttikleri bir ameliyat gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ameliyatta, yeni nesil yayıncılık çözümleri sunan yerli firma Mediatriple'ın, yerli ve milli olarak geliştirdiği interaktif platformu Türk Telekom'un 5G altyapısına entegre edilerek kullanıldı" dedi. 5G dijital ekosistemini geliştirme çalışmalarımız kapsamında; eğitim, akıllı fabrika, bulut oyun, 360 derece kamera ile VR üzerinden canlı maç yayını, AR kullanılarak uzaktan bakım ve teknik destek uygulaması ve 5G Hız rekorları gibi dünyada ve Türkiye'de birçok ilki başardıklarını açıklayan Kıraç, "Dünya çapında tanınan Türk cerrahlarımız, 5G üzerinden interaktif olarak yapılan gerçek bir ameliyata farklı şehirlerden katılarak, ameliyatı başarı ile gerçekleştirdiler. Sağlık sektöründe önemli bir dijitalleşme adımı olan bu çalışmanın bir parçası olduğumuz için mutluyuz" dedi. - İSTANBUL