Ekipler facia bölgesine ulaşmaya çalışıyor

12.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:07

Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat tarihinde çığ düşen bölgeye ulaşmak için ekiplerin çalışması sürüyor.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolları ekiplerinin 24 saat esasıyla yaptıkları çalışmalarda Çatak-Bahçesaray kara yolu Yapılı mezrası çıkışındaki çığın temizlenerek Yukarı Narlıca Mahallesi'ne ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Aşırı soğuklar ve zor şartlara rağmen yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, Van-Bahçesaray kara yoluna 4-5 Şubat tarihinde düşen çığ bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Van, Muş ve Erzurum AFAD ekipleri, jandarma, UMKE, Meteoroloji ve Karayollarından teknik keşif heyeti ve kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti. Çığ bölgesine ulaşılması halinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonrası çığ altında kalan itfaiye erini arama çalışmasına başlanacak. Çaldıran ilçemizde yurda yasadışı yollardan girdiği ve donarak hayatını kaybettiği ihbarı alınan 13 düzensiz göçmenin bulunduğu bölgede de jandarma hava şartlarının uygun olması halinde arama tarama faaliyeti yapacak. İhtiyaç halinde Van'dan bölgeye takviye kurtarma ekipleri sevk edilecek" denildi. - VAN

Kaynak: İHA