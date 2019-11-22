(Ek bilgi ve görüntülerle)İSTANBUL'DA "KURT KAPANI-18" DENETİMİ

22.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:13

İstanbul Emniyet Müdürü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik "Kurt Kapanı-18" denetimi yapıldı. Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı.

ARAÇLAR TEK TEK ARANDI

Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı. Denetime "Şans" isimli narkotik köpeği de katıldı. Şans, durdurulan araçları aradı.

KADIKÖY'DE DENETİMLERKadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Özel harekat polisleri ise güvenlik önlemleri alarak denetimlere destek verdi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde aramalar yaptı.

Görüntü Dökümü: ----------------------BEYOĞLU-Araçların aranması -Özel Harekat polislerinden detay -Narkotik köpeğin araması -Kimlik kontrol -Genel ve Detaylar KADIKÖY-Polis ekiplerinin araçları durdurması-Polis ekiplerinin araçları araması-Polis ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması -Polislerin kişilerin üst aramaları yapması -Denetime katılan özel harekat polisleri -Denetime katılan polis köpeğinin arama yapması

Kaynak: DHA

- İstanbul