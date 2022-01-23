EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 10 KİLOMETRELİK TAKİPLE YAKALANDI

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Abdurrahman R. (24), yaklaşık 10 kilometrelik takiple yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi.

Deniz Mahallesi'nde devriye görevi yapan motosikletli yunus polisleri, dün gece yarısı şüphe üzerine 07 ALU 514 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlarken, yunus polisleri merkezden yardım isteyerek otomobili takibe başladı. Polisten kaçan otomobil sürücüsü yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından Yenigün Mahallesi 1047 sokak üzerinde önü kesilerek durdurulup yakalandı. Ekiplerin otomobilden indirdiği sürücü, kelepçele takılarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, otomobil içerisinde ve sürücü üzerinde detaylı arama yaptı. Ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenilen Abdurrahman R.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, 'dur' ihtarına uymamak gibi ihlallerden yaklaşık 10 bin TL para cezası uygulandı.