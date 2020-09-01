Eğlence kavgayla bitti
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Eğlence kavgayla bitti

Trabzon'un Arsin ilçesinde düğün sonrası Korona virüs tedbirlerini hiçe sayan bir grup gencin eğlencesi kavgayla sonuçlandı.

Eğlence kavgayla bitti
01.09.2020 12:44 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:11

Trabzon'un Arsin ilçesinde düğün sonrası Korona virüs tedbirlerini hiçe sayan bir grup gencin eğlencesi kavgayla sonuçlandı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde düğün sonrası evlenen arkadaşlarını eve bırakmak isteyen bir grup genç, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) kapsamında alınan tedbirlere uymayarak el ele horon oynadı. Gece saatlerinde otomobilden açtıkları müzik ile çevredeki vatandaşları da rahatsız ederek eğlenen gençler, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından caddeden uzaklaştırılmak istendi. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayacak şekilde eğlenen gençler arasından 2 kişi sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle boğazından tutularak savrulan bir kişi seyir halindeki otomobile çarptı. Otomobilin aynası kırılırken, polisin ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden engellendi. Yaşanan tartışmayı gören ve aracından inerek darp edilmek istenilen şahsın yanına gelen bir kişi yumruk atmaya başladı. Polisin müdahalesiyle uzaklaştırılmak istenilen şahsa bu sefer aynası kırılan otomobilin sahibi saldırdı. Aracından inerek yumruk atan otomobilin sahibi şahsı yere düşürdü. Eğlencenin kavgaya dönüştüğü anlar polisin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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