Ziraat Fakültesi'nden 160 yeni mühendis mezun oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğrenim gören 160 öğrenci mezuniyet coşkusunu yaşadı. Mezuniyet töreninde öğrencilere belgeleri verildi ve mühendislik yemini edildi.

Ziraat kadrosuna 160 yeni mühendis

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ndeki 8 bölümde öğrenim gören 160 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.

Ziraat Fakültesi Mezuniyet Töreni Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşmalara geçildi. Öğrenciler adına söz alan dönem birincisi Alper Otlu, öğrenim dönemleri boyunca emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dekan Prof. Dr. Muharrem Özcan ise ziraat fakültelerinin öneminin pandemi döneminde iyice anlaşıldığını vurguladı. Dünyadaki yaşamın devam etmesi için ziraat fakültelerinin önemine değinen Özcan, yeni mezun mühendislere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından 160 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Öğrenciler daha sonra yemin ederek mühendisliğe ilk adımı attı. Edilen yeminlerin ardından keplerini havaya fırlatan öğrenciler mezuniyetin coşkusunu yaşadı.