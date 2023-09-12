YKS 2023 Sonuçlarına Göre Ek Kontenjan Dönemi Başladı

YKS 2023 sonuçlarına göre üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek kontenjan dönemi başladı. Adayların tercih yaparken bölümlerin taban puanlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Ek tercih yapacak adayların kontenjan açığı daha fazla olan bölümleri tercih etmeleri yerleşme olasılığını artırabilir.

Yks 2023 sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar kayıt işlemlerini tamamladı. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ise ek kontenjan döneminin başladığını söyleyen Tanıtım Koordinatörü Cihan Kuzgun, "Ek tercih yapacak aday öğrencinin kontenjan açığı daha fazla olan bölümleri yazması yerleşme olasılığının artması anlamına gelmektedir. Yine de ek tercihte bulunacak adayların işin uzmanı kişilerden profesyonel destek alması daha gerçekçi tercih yapmalarına fırsat tanıyabilir" dedi.

Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir dönem başladı. Öğrenciler bu seferde ek tercih, kontenjan, yerleştirmeler hakkında araştırmalara girişti. İstanbul Rumeli Üniversitesi Tanıtım Koordinatörü Cihan Kuzgun ek kontenjan dönemi öncesinde adayların merak ettiği soruları cevapladı.

BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARINA DİKKAT EDİN

Cihan Kuzgun konuyla ilgili şunları söyledi:

"ÖSYM tarafından açıklanacak YKS Ek yerleştirme kılavuzunda üniversitelerde boş kalan kontenjan sayıları ve taban tavan puanları yer alacaktır. Ek yerleştirmeye başvuracak adayların tercih etmeyi düşündükleri bölümlerin taban puanlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Aday öğrencinin istediği bölümü tercih edebilmesi için ilgili bölümün minimum puanının üzerinde veya eşit puanda olması gerektiğini unutmaması gerekmektedir. Eğer aday öğrenci istediği bölümden daha düşük puana sahip ise o bölümü tercih edemeyecektir. Ek tercihlere başvuracak aday öğrencilerin tercih işlemlerini yaparken üniversitelerin puanlarını göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu durum öğrencilerin kendi puanlarından daha yüksek yerleri tercih edemeyecekleri anlamına gelmektedir."

Ek tercih yapmanın püf noktalarına da değinen Cihan Kuzgun sözlerine şöyle devam etti:

"Ek tercih yapacak aday öğrencinin kontenjan açığı daha fazla olan bölümleri yazması yerleşme olasılığının artması anlamına gelmektedir. Ek tercih yapacak kişilerin her türlü olumsuz durumu göz önünde bulundurarak puanından daha düşük yerleri tercih listesinde bulundurması açıkta kalma ihtimalini düşürecektir. Ek tercihte bulunacak adayların işin uzmanı kişilerden profesyonel destek alması daha gerçekçi tercih yapmalarına fırsat tanıyabilir. Bu anlamda İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak uzman rehberlik kadromuzla ek tercih döneminde de aday öğrencilere destek olmaya devam edeceğiz."

ÖSYM EK TERCİHLER İÇİN HARÇ ÖDEME EKRANINI AÇTI

Kuzgun, "Ek tercih başvurusunda bulunan adayların başvurularının değerlendirmeye alınması için ek tercih başvuru ücretini kılavuzda belirtilen bankalara veya online olarak ÖSYM sitesi üzerinden ödemeleri gerekmektedir. Ücretin ödenmemesi durumunda ek tercih başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır" diyerek ek tercih yapmak isteyen adayların bu ödemeyi yapmaları gerektiğini hatırlattı.