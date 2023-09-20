Yeşilay Ağrı Şube Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü ile Bağımlılıkla Mücadele Çalışmalarını Görüştü

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan'ı ağırladı. Ziyarette, bağımlılıklar ile mücadelede yapılacak çalışmalar ele alındı.

Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, yeni başlayan 2023-2024 eğitim-öğretim yılında bağımlılıklar ile mücadelede yapılacak çalışmalar hakkında görüşmek üzere İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Ziyarete, Yeşilay Ağrı Şubesi Danışmanlık Merkezi (Yedam) çalışanı Sosyal Hizmet Uzmanı da katıldı.

Ziyarette, bağımlılıklar ile mücadelede eğitimin önemine değinen Aslan, Yeşilay olarak bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde olduklarını belirtti. Aslan, "Bağımlılıklar ile mücadelede en önemli unsur eğitimdir. Biz de Yeşilay olarak bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortak projeler yürütüyoruz. Yedam olarak da bağımlılıkla mücadele eden bireylere ve ailelerine psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Kökrek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeşilay'ın bağımlılıklar ile mücadelede yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi. Kökrek, "Yeşilay, bağımlılıklar ile mücadelede çok önemli bir kuruluştur. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu konuda Yeşilay ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Özellikle öğrencilerimize yönelik yaptığınız bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını çok değerli buluyoruz." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Aslan, Kökrek'e misafirperverliği için teşekkür ederek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. - AĞRI