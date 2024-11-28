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Van'daki bu meslek lisesi adeta fabrika gibi, ciroları 5 milyon lirayı buluyor

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Van'da bulunan meslek lisesinde Mobilya ve İç Mekan Tasarım bölümü öğrencileri, çok sayıda okul ve kuruma mobilya üretimi yapıyor. Hem kendi bütçelerine hem de okul bütçesine katkı sağlayan 7'si kız 15 öğrenci, yıllık yaklaşık 5 milyon lira ciro yapıyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mobilya ve İç Mekan Tasarım bölümü öğrencileri kentteki ve Hakkari'deki okul ve kurumlara mobilya üretimi yapıyor.

Van'daki bu meslek lisesi adeta fabrika gibi, ciroları 5 milyon lirayı buluyor

ADETA FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYORLAR

7'si kız 15 öğrenciden oluşan ekip masa, sıra, dolap ve kütüphane raflarının yanı sıra çeşitli okullara tenis masası ve basketbol potası da üretti. Fabrika gibi üretim yapan meslek lisesi bu şekilde yılda 5 milyon lira ciro yaptı. Üretim yapan öğrencilere ise her ay iş yoğunluğuna göre ücret ödeniyor.

Van'daki bu meslek lisesi adeta fabrika gibi, ciroları 5 milyon lirayı buluyor

"UYGULAMALI DERSLERE DAHA ÇOK AĞIRLIK VERİYORUZ"

Mobilya Bölümü Öğretmeni ve Alan Şefi Hazım Öter, üç yıldır tüm okullara masa, sıra, dolap gibi ürünler ürettiklerini belirterek, "Bu okuldan mezun olan öğrencilerimiz usta öğreticilik belgeleri alabiliyorlar. Aldıkları belgelerle kendilerine iş yerleri de açabiliyorlar. Teorik eğitimin dışında uygulamalı derslere daha çok ağırlık veriyoruz." dedi.

Van'daki bu meslek lisesi adeta fabrika gibi, ciroları 5 milyon lirayı buluyor

"25 ANAOKULUNA MOBİLYA YAPTIK"

11 ve 12'nci sınıf öğrencilerden seçilen 15 öğrenciyle bu işi yaptıklarını söyleyen Öter, "Ders saati dışında ve hafta sonunda bu işleri yapıyoruz. Bu yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bize verdiği sipariş listesine göre yaklaşık 25 anaokuluna idareci odalarıyla kütüphanelerinin masa, sandalye ve dolapların tümünü biz yaptık." diye konuştu.

"YILLIK CİROMUZ 5 MİLYON LİRA CİVARINDA"

Geçtiğimiz yıl Hakkari'de 55 okula tenis masası ürettiklerini ifade eden Öter, "55 okula da kütüphane yaptık. Van Büyükşehir ve İpekyolu Belediyelerinin bize verdiği işlere bağlı olarak okullara kütüphane yaptık. Geçen yıldan bu yana 220 okulu kütüphanesinin dolap, masa ve sandalyelerini ürettik. Yıllık ciromuz her yıl 5 milyon lira civarında. Okulumuz adeta fabrika gibi çalışıyor."

Van'daki bu meslek lisesi adeta fabrika gibi, ciroları 5 milyon lirayı buluyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Eğitim
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bunlar lise degil ki zorla sermayeye cirak yetistirme merkezleri lise tabiri gerceklik duzlemindeki musbet ilimlerin merkezi ortalamasini verebilen okullara takilan isimlerdir sen tabelasini lise yaptin duye orasi lise olmaz

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Bari okuldaki öğrencilerin öğle yemeğini veriyorsunuzdur umarım

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Onemli olan, para pkk ya gitmesin...

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Çalışmaya başlayan staj yapan çocukların SGK girişlerini geçerli sayın!!!!

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