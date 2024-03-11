Üye Girişi
Haberler

Türk akademisyen ve hafız, Kur'an-ı Kerim'i 14 dildeki mealiyle yayımlıyor

Güncelleme:

Türk akademisyen ve hafız, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İslam alemi için bir ilke imza attı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle birlikte dijital ortamda yayımladı. Böylece, Kur'an-ı Kerim'in sesini tüm dünyaya duyurmayı başardı.

On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İslam dünyası ilk farz orucu için niyetlendi. Dünya çapında Kur'an-ı Kerim okuma yarışmalarında Türkiye'ye üç defa birincilik getiren Hafız Dr. Selman Okumuş ise dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için bir ilke imza attı. Türk akademisyen, Ramazan ayına özel olarak Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle birlikte dijital ortamda yayımladı. Kur'an-ı Kerim'in mealinin imleç ile takip edilebilir şekilde hazırlandığı Ramazan Mukabelesi, ay boyunca her sabah 06.00'da sosyal medya platformundan izlenebilecek.

Türk akademisyen ve hafız, Kur'an-ı Kerim'i 14 dildeki mealiyle yayımlıyor

Kur'an Kerim'in tamamının 14 dildeki mealini yayımladı

Hafız Dr. Selman Okumuş, projesine dair şu bilgileri paylaştı: "Kur'an-ı Kerim'in sesini tüm dünyaya her dilde duyurmayı hedefledik. Kur'an-ı Kerim'i kendi diliyle okurken Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca'nın yanı sıra Fransızca, Endonezce, Malayca, Rusça, Boşnakça, Portekizce, Urduca, Farsça, Felemenkçe dillerinde de mealini yayımladık. 600 sayfanın tamamını, mealiyle birlikte imleçle takipli olarak animasyon haline getirdik. Toplamda 420 cüzün her biri için 1 video olacak şekilde planladık."

Haberler.com / Betül Cirit - Eğitim

Selman Okumuş Kuran-ı Kerim Dini Eğitim Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Yüreğir adayı Osman Söyler kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Yüreğir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yumurtalık adayı Süleyman İnci kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Yumurtalık belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tufanbeyli adayı Musa Özkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Tufanbeyli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Seyhan adayı Yakup Budak kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Seyhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sarıçam adayı Süleyman Gönül kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Sarıçam belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Saimbeyli adayı Serdal Özkozanoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Saimbeyli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pozantı adayı Sadık Pinegöz kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Pozantı belediye başkan adayı kim oldu? Mustafa Gökçe kimdir? İYİ Parti Eskişehir Alpu Belediye Başkan adayı Mustafa Gökçe kimdir? Saadet Partisi Kozan adayı Muammer Özçelik kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Kozan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karaisalı adayı Sadullah Genç kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Karaisalı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İmamoğlu adayı Veysel Tüzen kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana İmamoğlu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Feke adayı Hasan Gezer kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Feke belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çukurova adayı Ömer Faruk Talaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Çukurova belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ceyhan adayı Mesut Girişken kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Ceyhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Aladağ adayı Fikret Tok kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Aladağ belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title