Tepebaşı Belediyesi Yaz Kursları Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri'nde düzenlenen yaz kursları devam ediyor. Kurslara katılan öğrenciler yaz tatillerini verimli geçiriyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri'nde düzenlenen yaz kursları devam ediyor. Kurslara katılan öğrenciler yaz tatillerini verimli geçiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği aktiviteler ile kent çocuklarının gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'akıl ve zeka oyunları yap, oyna' etkinliği haftada 3 gün gruplar halinde 6-13 yaş arası toplam 220 öğrencinin katılımı ile devam ediyor.

Akıl ve zeka oyunlarının temel amacı çocukların düşünme becerilerini geliştirmek olarak öne çıkıyor. Etkinlikte çocuklar algılarını, hafızalarını, bilişsel becerilerini geliştiriyor ve zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırıyor.

Merkezde düzenlenen resim kursuna katılan 7-13 yaş arası toplam 200 öğrenci ise sulu boya, pastel boya, kalem boya gibi temel resim tekniklerini öğrenerek hayallerini resmetmenin keyfini yaşıyor.