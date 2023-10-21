Sinop'ta burs başvuruları arttı

MUSTAFA USTA

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sinop Şube Başkanı Bilgin Bekiroğlu, "Örnek vermem gerekirse geçen yıl başvuru sayısı 100 ise, bu sene 300. 3 katı arttı. Önceden 2 yıl okuyan öğrenciler bize çok başvuru yapmıyorlardı çünkü 2 yılda idare edebiliyorlardı. Part time çalıştıkları zaman oluyordu" dedi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sinop Şube Başkanı Bilgin Bekiroğlu, önceki yıllara nazaran bu yıl burs başvurularının depremden ve ekonomik şartlardan dolayı artış gösterdiğini belirtti ayrıca Bekiroğlu, Sinop'a yapılması planlanan Nükleer Santral Projesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"BURSU YÜZDE 100'DEN DAHA FAZLA ARTTIRDIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Bekiroğlu, şöyle konuştu.

"Öğrencilerin burs sayılarındaki artışın olmaması mümkün değil çünkü ülkemiz bir deprem geçirdi. Genelde baktığımızda bölge olarak Samandağ, Antakya civarı çok fazla bursa talebi olmuyordu ama şimdi oradan buraya çok gelen çocuklar var. Niye böyle diye sorduğumuz zaman, 'biz Güney'de çok kötü şeyler yaşadık, en uzağa gitmek tercihimiz' diyorlar. Bunun dışında ise ekonomik nedenler de var. Ailelerin alım güçleri oldukça zorlaştı. Yine aynı nedenlerle ailelerin iş bulmaları da çok zorlaştı. Evleri olmayanlar var. Bir de ufak bir oran olarak söylenebilirse fakültelerin çoğalması burs başvurularını arttırdı. Örnek vermem gerekirse geçen yıl başvuru sayısı 100 ise, bu sene 300. 3 katı arttı. Önceden 2 yıl okuyan öğrenciler bize çok başvuru yapmıyorlardı çünkü 2 yılda idare edebiliyorlardı. Part time çalıştıkları zaman oluyordu. Engelli olduğu için çocuğunu bırakan babalar var. Parçalanmış aileler çok fazla. Yalnızca ayrılıktan söz etmiyorum, aile bireylerini kaybedenler ve hala bulamayanlar var. Öğrencilerin başvuru yapmasıyla bitmiyor tabi ki, biz bağışlarla yaşayan derneğiz. Biz eleme yaptığımızda kriterlerimize uyduğunda, ifadelerinde samimi olduğuna ikna olduğumuz öğrencilerin sayısını ne kadar bağışımız varsa ona göre belirliyoruz. İnsanlar gerçekten çok duyarlı ve olaylar karşısında bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Biz bu ekonomik nedenlerden ötürü bursu yüzde 100'den daha fazla arttırdığımızı söyleyebiliriz. Burslarımızı hem lise, hem de üniversite bazında yapıyoruz. Bunu sponsorlarımıza bildirdiğimiz zaman 'ben o kadarına yetişemem ama şu kadarına olsun' diyen olmadı. Otomatik olarak onlarda bizim verdiğimiz miktara yükselttiler.

"EĞER YAPARLARSA SANTRAL İÇİN YAPILMAYACAĞININ ÇÖPLÜK İÇİN YAPILACAĞININ FARKINDAYIZ"

Biz birazda devletin yetişemediği yerlerde el veren bir durumdayız. Nükleer santrale genel olarak bakabiliriz. Olayları zaten görüyoruz ve biliyoruz. Sosyal medya çok ufkumuzu açıyor ve haber almamızı sağlıyor. Avrupa ülkelerinde sokaklarda kediler yok. Genelde nehirlerin üzerine yapılan pek çok şehir var. Farelerin çok çoğaldığını öğrendik. Bu da şunu gösteriyor ki; doğayla oynandığı zaman doğa alacağını alıyor. Bunu hiçbir zaman sonraya bırakmıyor. Bu yağmurlarda da İstanbul'da dere yatağına yapılan evlerin durumunu ve insanların ne kadar mağdur olduğunu görüyoruz. Dinsel olarak bakanlara da şunu söylüyorum; Allah'ın işine karışılıyor. Sonuçta yaratılan ekolojinin bir görevi var. Sonuç olarak bunu nükleere bağlarsak bizim Sinop koridorlarında bunun uygun olmadığını, deniz yataklarının buna uygun olmadığını biz biliyoruz, araştırdık. Eğer yaparlarsa santral için yapılmayacağının çöplük için yapılacağının farkındayız."