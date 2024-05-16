Samsun'da Okulda Biber Gazı Paniği: 25 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu'nda biber gazı kapsülünün patlaması sonucu 25 öğrenci gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın teneffüs sırasında meydana geldiği ve gazın tüm sınıfa yayıldığı belirtildi. Biber gazı kapsülünün nereden bulunduğu henüz belirlenemeyen öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.
SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda sınıfta biber gazı kapsülünün patlaması nedeniyle gazdan etkilenen 25 öğrenci hastanede tedaviye alındı.
Olay, Çarşamba ilçesi Fatih Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrenci teneffüste nereden bulduğu henüz belirlenemeyen biber gazı kapsülüyle ile sınıfta oynarken patlama meydana geldi. Biber gazı tüm sınıfa yayıldı. Okula emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 25 öğrenci ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenciler tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.