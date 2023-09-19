Pamukkale Belediyesi Kış Kurslarına Başvurular Başladı

Pamukkale Belediyesi, yaz aylarında olduğu gibi kış sezonunda da gençlere ve kadınlara yönelik öğretici ve yetenek geliştirici kurslar düzenliyor. Kurslar 33 farklı alanda gerçekleştirilecek ve yoğun talep bekleniyor.

Pamukkale Belediyesi, yaz aylarında olduğu gibi kış sezonunda da 4-17 yaş aralığındaki gençlere ve kadınlara yönelik hem öğretici hem de yeteneklerini geliştirici birbirinden farklı kurslar düzenliyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Yaz kurslarımızı 4 farklı noktada 21 branşta tamamladık. 5 farklı noktada 33 farklı alanda düzenleyeceğimiz kış kurslarımızda başvurular başladı" dedi.

Her yıl hem spor hem de eğitici kültürel kurslar düzenleyen Pamukkale Belediyesi, 2023-2024 dönemi kış kurslarını 33 farklı alanda açıyor. Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri, Atatürk Caddesi ek hizmet binası, İncilipınar Kurs Merkezi, Fatih Kurs Merkezi, Yunusemre Mahalle Konağı'nda gerçekleştirilecek olan kurslara yoğun talep olması bekleniyor. Pamukkale Belediyesi tarafından, kültürel kurslar çerçevesinde Almanca A1, İngilizce A1, bağlama, keman (08-16 yaş), gitar (16+ yaş üzeri), ebru, ahşap boyama, ekopsi kişisel ve dekorasyon ürün, kadınlar için el sanatları, amigrumi örgü, takı tasarım, makrome örgü yapımı, etkili ve hızlı okuma teknikleri (08-11 yaş), giyim teknolojileri, halk oyunları, işaret dili, satranç, zeka oyunları, akrilik boyama-resim, ney açılacak, temel fotoğrafçılık ve mobil fotoğrafçılık, ziraat ve diksiyon dallarında eğitimler verilecek. Ayrıca spor dallarından boks, karate, pilates, cimnastik, dart, judo, masa tenisi, okçuluk, futbol, tenis dallarında kurslar açılacak.

"Pamukkale Belediyesi olarak vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz kurslarımıza ilgi gerçekten çok yoğun oluyor" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Kış kurslarımızı da tüm ilçe halkımızın faydalanabilmesi adına 5 farklı noktada düzenleyeceğiz. Kursiyerlerimiz hem yeteneklerini geliştiriyorlar, hem de eğitim hayatlarında farklı bir pencere açabiliyorlar. Kurslarımızın olumlu etkilerini, faydasını kursiyerlerimizden gelen teşekkürlerle anlıyoruz. Kurslarla ilgili geri dönüşler gerçekten çok güzel. Kadınlarımızın el becerilerini geliştirerek ev ekonomilerine katkı sunabilmesi, bazen de kendi iş yerlerini açtıklarını görmek, gençlerimizin yabancı dillerini geliştirerek eğitim hayatlarına yeni fırsatlar oluşturduklarını duymak gerçekten çok gurur verici. Bununla birlikte spor kurslarımızdan milli sporcular yetişiyor. Gençlerimiz boş zamanlarını spor kurslarında ya da yetenek geliştirici kurslarımıza değerlendiriyorlar. Bütün bunlar bizim bu ücretsiz kursları düzenlememizdeki amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. Bu kış dönemi boyunca da, hem spor hem de eğitici kültürel kurslarımızı birleştirdik. İlçemizin 5 farklı noktasındaki kurs merkezlerimizde 33 farklı alanda 4-17 yaş aralığındaki gençlere ve kadınlara hitap eden kurslarımıza katılmak isteyenlerin geç kalmamalarını rica ediyoruz. Kurslarımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ