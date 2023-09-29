Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Müdürler Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı sene başı müdürler kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, okulların durumu, başarının artırılması için yapılacak çalışmalar ve diğer konular ele alındı.

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı sene başı müdürler kurulu toplantısı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Müdürler Kurulu Toplantısı, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, İlçe şube müdürleri Caner Sunay, Mustafa Subası, Yüksel Aktaş, Salih Şahin, Muammer Bayrak, Ahmet Nuri Güntekin ve resmi tüm okul müdürlerinin katılımı ile Armada Düğün Salonunda kahvaltılı olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda Şube Müdürleri tarafından görevli oldukları bölümler hakkında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı yıl sonu istatistikleri ve diğer bilgiler aktarıldı. Toplantıda ayrıca, başarının artırılması için yapılacak çalışmalar, projeler, öğrencilerin devam durumları, LGS ve YKS sınavlarına hazırlık çalışmaları, DYK kursları, rehberlik hizmetleri, Halk Eğitim kursları, Öğretmenevi hizmetleri, pansiyon ve yemek hizmetleri, taşıma servisleri ve taşıma yemekleri, okulların bakım ve onarımları, hizmetiçi eğitim faaliyetleri, okul ve civarında alınacak güvenlik önlemleri, yazışmalar, duyurular, okul bazlı bütçeleme, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, mesleki eğitim merkezine öğrenci kazandırılması, yazışmalar ve izinler ile 2023-2024 eğitim öğretim yılında kutlanacak bayramlar, belirli gün ve haftalar, sportif ve kültürel çalışmalar ele alındı.

Toplantı da konuşan Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, okulların yaz döneminde yapılan çalışmalar neticesinde öğrenciler ve öğretmenleri yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde karşılamaya hazır olduğunu belirtti. Gayelerinin okulları en yüksek standartlara yükselterek öğrencilere eşsiz bir eğitim sunmak olduğunu belirten Karapınar, "Katılımlarından dolayı Sayın Valimize, Kaymakamımıza ve İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederiz" dedi.

Toplantının devamında okul yöneticilerinden gelen soruların cevaplandırılmasının ardından, toplantı iyi niyet dilekleri ve teşekkür konuşmalarıyla sona erdi. - ERZURUM