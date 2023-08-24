ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Finans Genç projesi kapsamında sertifika töreni düzenledi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin İslami finans bilinci oluşturmak ve gençler yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği Finans Genç projesinin 'Birikimli Atölye' programına katılan 26 üniversite öğrencisi sertifikalarını aldı. Proje kapsamında gençlere teorik eğitim verilirken, aynı zamanda projeler de hazırlandı. Sertifika alan öğrencilere Katar gezisi bileti de verildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin İslami finans bilinci oluşturmak ve bu alanda çalışmalar yapacak gençler yetiştirmek üzere hayata geçirdiği Finans Genç projesinin "Birikimli Atölye" programına katılan 26 üniversite öğrencisi sertifikalarını aldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, proje, gençlerin İslami finans bilinci kazanarak bu alanda çalışması ve uluslararası piyasaya entegre insan kaynağının yetişmesi amacıyla Mart 2022'de başlatıldı.

Finans Genç projesi kapsamında "Dönemlik Atölye" ve "Birikimli Atölye" olarak iki ayrı program gerçekleştirildi. Programlara, üniversitelerin iktisat, işletme, uluslararası ticaret, mühendislik, hukuk ve ilahiyat bölümlerinde eğitim gören öğrenciler katıldı. Teorik eğitim alan gençler projeler de hazırladı.

İslam iktisadı ile çeşitli alt başlıkların işlendiği Birikimli Atölye'ye katılan 31 öğrenciden 26'sı dönemi başarıyla bitirerek derneğin genel merkezinde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sertifika alan öğrencilere İslam iktisadının yerinde görülmesi, kurum ve kişilerle temasa geçilmesi, finans ve yatırım alanındaki önemli merkezlerin ziyaret edilmesi amacıyla projenin devamı olarak gerçekleştirilecek 5 günlük Katar gezisi bileti de verildi.

Sertifika töreninde konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, projede bir işin İslami temellerden sapmadan nasıl sürdürülebileceğini göstermek üzere yola çıktıklarını belirtti.

Ceylan, gençlere seslenerek, "Hayat boyu bu düsturu temel değeriniz olmaktan çıkarmazsınız diye ümit ediyorum. Hayat sizin önünüze çok güzel fırsatlar çıkarır, çok iyi imkanlar sunar ama temel misyonumuzu, duruşumuzu, İslami hassasiyetlerimizi, değerlerimizi kaybetmeden yaşayabilme üzerine hayatımızı inşa edersek o zaman kıymetli, anlamlı bir iş yapmış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç de "Bu projeden her yıl 30 kişi mezun edersek 10 yılda 3 bin kişi yetiştirmiş olacağız. Bu bizim için büyük bir başarı. Yeni öğrencilerle projeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.