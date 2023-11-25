Oltu'da Öğretmenler Günü Töreni

Oltu Yusuf Ziya Bey Anadolu lisesi ve Oltu Kız İmam Hatip Lisesi tarafından Efkan Ala Kültür merkezinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla tören düzenlendi. Programda öğretmenlerin temsili sınıfta hatıra fotoğrafı çekildi ve emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim edildi.

Oltu Yusuf Ziya Bey Anadolu lisesi ve Oltu Kız İmam Hatip Lisesi tarafından Efkan Ala Kültür merkezinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Geniş katılımın olduğu programda sahnede minyatür temsili sınıf mataryelleri sergilendi. Kara tahta, öğretmen masası öğrenci masa sırası, kara önlük beyaz yakalı kollarında sınıf başkanı ve nöbetçi öğrenci yazılı önlüklerle salona gelen öğretmenler temsili sınıfta hatıra fotoğrafı çekildiler.

Programın açılış konuşmasını Oltu Yusuf Ziya bey Anadolu lisesi Müdürü Orhan Taşkın yaptı.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı konuşmasında "Her zaman öğretmenlerimizin yanındayız onların hizmetkarıyız" dedi. Ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın mesajları okundu.

Göreve yeni başlayan öğretmenler adına Oltu Yusuf Ziya bey Anadolu lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Emine Çakır konuştu. Slayt gösterisi Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin tarafından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim etti. Stajyerliği kaldırılan öğretmenlere yemin töreni ve beyaz önlük giydirildi.

Tören Oltu'da görev yapan müzik öğretmenleri tarafından düzenlenen müzik programı ve yemek ikramı ile son buldu. - ERZURUM