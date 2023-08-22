NEVÜ, 2023 YKS Yerleştirme Sonuçlarına Göre 5 Bin 499 Öğrenci Tercih Edildi

2023 Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) 5 bin 499 öğrenci tarafından tercih edildi. NEVÜ, %100 doluluk oranına ve yaklaşık 26 bin öğrenci sayısına ulaştı.

2023 Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre 5 bin 499 öğrenci Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni (NEVÜ) tercih etti.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre lisans düzeyinde 2 bin 790 ve ön lisans düzeyinde ise 2 bin 709 öğrenci NEVÜ'yü tercih etti. Bu sonuçlara göre NEVÜ, %100 doluluk oranına ve yaklaşık 26 bin öğrenci sayısına ulaştı.

"Üniversitemizi Tercih Eden Gençlerimize Teşekkür Ediyorum"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin Nevşehir ili ve ilçelerindeki 8 kampüste 10 Fakülte, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü, 19 Araştırma Merkezi, 59 Öğrenci Kulübü ve 12 Öğrenci Topluluğu ile akademik faaliyetini sürdürdüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin "Bu vesileyle NEVÜ ailesine yeni katılan öğrencilerimizin ve ailelerinin heyecanını paylaşıyor, üniversitemizi tercih etmelerinden dolayı da kendilerine şahsım, üniversitem ve Nevşehir'imiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Üniversitemiz Öğrencilerine Nitelikli Bir Eğitimin Yanı Sıra Gelişmiş Bir Sosyal ve Kültürel Ortam Sunuyor"

Rektör Aktekin, "Güçlü akademik kadrosu, bilimsel ve teknolojik alt yapısı ile ülkemizin seçkin üniversitelerinden biri olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, verdiği nitelikli akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerine geniş kapsamlı sosyal, kültürel, sportif imkanlar sunmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde uluslararası standartlardaki Kültür ve Kongre Merkezi'nde bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler, Devlet Tiyatroları tarafından verilen tiyatro temsilleri, resim, seramik sergileri vb. gibi bir çok sanatsal etkinlik yer almaktadır. Ayrıca uluslararası standartlardaki kapalı ve açık spor tesislerimizde sportif etkinlikler düzenlenmektedir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, nitelikli bir eğitim-öğretimin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif yönleri gelişmiş, bilgisi ve özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlere saygılı gençler yetiştirme hedefini gerçekleştirmektedir. Kurumsal kültür ve kalite standartlarımızı her geçen gün yükselterek ülkemizin yüksek hedefleri doğrultusunda proje ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

"Kapadokya'nın Merkezinde Güvenli ve Huzurlu Bir Üniversite ve Şehir Sizleri Bekliyor"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin Kapadokya'nın merkezi Nevşehir ili ve ilçelerindeki 8 kampüste akademik faaliyetini gerçekleştirdiğini ifade eden Rektör Aktekin, "Her zaman öğrenci merkezli eğitim ve öğretim sistemini benimseyen üniversitemiz nitelikli akademik kadrosu, geniş fiziki alt yapısı, sosyal, kültürel ve sportif imkanlarının yanı sıra huzurlu ve güvenli bir şehirde bulunmakta. Bizi tercih eden öğrencilerimiz, üniversitemizde alacakları eğitimleri ile birlikte dünyanın ve ülkemizin en önemli turizm merkezleri arasında yerini alan, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip Kapadokya'da uluslararası bir kültürel ortamda kendilerini geliştirme fırsatları bulacaklar" diye konuştu. - NEVŞEHİR