Muş'ta 410 kişi Toplum Yararı Programı kapsamında istihdam edilecek

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü arasında yapılan protokolle Toplum Yararı Programı (TYP) çerçevesinde geçici 9 ay süre ile istihdam edilecek 410 kişi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü arasında Toplum Yararı Programı (TYP) çerçevesinde geçici 9 ay süre ile istihdam edilecek 410 kişi noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Muş Spor Lisesi salonunda gerçekleştirilen kura çekimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İşe alınacak olan temizlik personellerinin kura çekimi 2. Noter huzurunda gerçekleştirilirken, kurumun sosyal medya hesabında ise canlı yayınlandı. Pazartesi günü okulların açılmasıyla kurada adı çıkan ve çalışma şartları uygun olan personeller, il ve ilçelerdeki milli eğitim müdürlüğüne bağlı okullarda işe başlayacaklar. Öğrenci ve okul sayılarına bakılarak düzenlenmeler yapılırken, her ilçenin okul sayısına göre dağılımlar gerçekleştirildi.

Çalışma ve İş Kur İl Müdür Vekili Emiral Muyan, kuranın noter huzurunda yapıldığını ifade ederek, "Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü arasında yapılan protokolle Toplum Yararı Programı (TYP) çerçevesinde geçici 9 ay süre ile istihdam edilecek 410 kişi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Noter huzurunda çektiğimiz kurayı sosyal medya hesaplarımızda canlı yayınlıyoruz" dedi. - MUŞ