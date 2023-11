Muş'ta 4-6 yaş Kur'an kursu binasının temeli atıldı

Muş Valiliği öncülüğünde yapılacak 4-6 yaş Kur'an kursu binasının temeli törenle atıldı.

Muratpaşa Mahallesi'nde İl Müftülüğü ve Başhan Tarımsal Ürünler A.Ş. işbirliğiyle yapılacak 4-6 yaş Kur'an kursunun temel atma töreni, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. Burada konuşan Muş Valisi Avni Çakır,, Kur'an kursunun yapılacağı araziyi bağışlayan hayırsever Sait ve Nihat Eroğlu kardeşlere teşekkür etti. Tesislerin en kısa sürede bitirilip çocukların kullanımına sunulması için gereken her türlü yardımı da yapacaklarını ifade eden Vali Çakır, "Hayır işleri çok özel işlerdir, herkese nasip olmaz. İnsanların hayırda yarışması Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Tüm ülkemizde hayırla öne geçenlerin, malla, mülkle ve huzurda da öne geçtiklerini görüyoruz. Bu da tesadüf değil. Allah onların da rızkını fazlasıyla veriyor. İlimizde erkek yatılı hafızlık kursumuz yoktu. Bizler de hem valilik, hem belediye, hem müftülük olarak bu tesislerin en kısa sürede bitirilip çocuklarımızın kullanımına sunulması için gereken her türlü yardımı da yapacağız. Çocuklarımız bir taraftan ilmin, fennin, gerektiğinde tüm bilgileriyle donatarak, öte yandan güzel dinimiz İslam'ı da çocuklarımıza öğretmek bir borç. Bu anlamda çocuklarımız dış dünyayla rekabet edebilir seviyede bilgili olmalarını sağlayacağız. Öte yandan İslami bilimlerde onları en doğru ellerden, en yetkin ellerden vermek de bizim ödevimiz. Çok ciddi anlamda ihtiyacımızı görecek, Kur'an kursu yapılıyor. Arsayı bağışlayan hayırseverimize de, kursu yapacak hayırsever iş adamımıza da teşekkür ederim. İlimizde hayırda bulunmak isteyen iş adamlarımıza çağrı yapıyorum. Her konuda, hangi anlamda hayır yapmak istiyorlarsa hem yer konusunda, hem süreci hızlandırma konusunda onların yanındayız" dedi.

Kur'an kursunun temelini atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başhan Tarımsal Ürünler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Memiş ise "Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir' hadisi şerifini kendimize rehber edinerek Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesine ve öğretilmesine destek olmak adına 3. ve 4. Kur'an kurslarımızın ebediyete irtihal etmiş olan dedem Hacı Alaattin Memiş'in de ismini yaşatmayı ve onun manevi hasletine binaen yola çıkmayı arzu ettik. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde beyan ettiği üzere 'kişi öldüğünde amel defteri kapanır, yalnız 3 sınıf dışında. Bunlardan biri sadaka-i cariyedir.' Biz de hem kendimize, hem ailemize, hem de vefat etmiş aile büyüklerimize sadaka-i cariye olsun diye bu hizmete de talip olduk. Bizi bu seviyeye getiren Rabbimize hamdolsun. Hayra giden her yolda olduğu gibi bu hizmetinde vücut bulmasında beni yalnız bırakmayan kardeşlerimin ve aile bireylerimin her birine ayrı ayrı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Hayırsever Sait ve Nihat Eroğlu'nun tahsis ettiği araziye, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in dua okumasıyla temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ