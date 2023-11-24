Muş Bulanık'ta Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende çelenk sunulması, saygı duruşu, konuşmalar, ödül töreni ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bulanık Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bulanık Belediyesi konferans salonunda devam eden programda Bulanık İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Esma Nur Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, öğretmenlerin gününü kutladı.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Şiirlerin okunması, sinevizyon gösterisi ve müzik dinletisiyle devam eden programda, resim, şiir ile kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Şube Müdürleri Metin Aral, Mustafa Özakdoğan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile öğretmenler katıldı.