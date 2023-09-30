Muğla Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği Sağlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ve eğitimde fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamaya devam ediyor. Bugüne kadar binlerce öğrenciye nakdi yardım, sıcak çorba ve konaklama desteği verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik ve eğitimde fırsat eşitliği ilkeleri istikametinde üniversite öğrencilerine eğitim desteğini aralıksız sürdürüyor.

Üniversite öğrencileri için 1 milyon 759 bin 320 TL ödendi

Büyükşehir Belediyesi, Muğla il sınırları içerisinde ikamet eden ve çocukları üniversite de okuyan ihtiyaç sahibi vatandaşların üniversitede okuyan çocukları için yılda 2 defa nakdi yardım gerçekleştiriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik ve eğitimde fırsat eşitliği ilkeleri istikametinde bu güne kadar Bin 223 üniversite öğrencisinin ailelerine 1 milyon 759 bin 320 TL tutarında ödeme gerçekleştirdi.

Derslerden önce öğrencilere sıcak çorba

Üniversite öğrencileri için nakdi destekte bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi derslere girmeden önce sabah kahvaltısı için çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Eğitim- öğretim dönemi boyunca öğrencilere hafta içi her gün çorba ikramında bulunuyor. Bu güne kadar 200 bin kişilik çorba dağıtımı gerçekleştirildi.

Öğrencilere konaklama desteği

Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini kazanmış ancak KYK sıralamasında yedekte olan öğrencilere geçici konaklama hizmeti sağlıyor. - MUĞLA