Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi Kapsamında Eskişehir'deki Çocuklar Anadolu Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Eskişehir'e gelen mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarından oluşan grup, 'Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi' kapsamında Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret etti. Proje, Genç Hayat Vakfı tarafından yürütülüyor ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ILO Türkiye Ofisi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Eskişehir'e gelen mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarından oluşan grup, "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi" kapsamında Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Genç Hayat Vakfının uygulama ortağı olduğu proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülüyor.

Çocuklar, Genç Hayat Vakfı Proje Koordinatörü Buse Özdelice ve Eğitim Saha Koordinatörü Velat Çoğaç öncülüğünde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Rektörlük, Kütüphane ve Çağdaş Sanatlar Müzesi'ni gezdi. Kampüs turu yapan çocuklar, üniversite yemekhanesinde öğle yemeği yedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buse Özdelice, 2021 yılında yürütmeye başladıkları projede kültür gezileri, üniversite gezileri, spor aktiviteleri, hijyen ve sağlık eğitimleri gibi faaliyetlerin bulunduğunu bildirdi.

İlgili bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, il veya ilçe müdürlüklerinin de söz konusu aktiviteleri gerçekleştirmek için projeye destek verdiğini aktaran Özdelice, "Bugün çocuklarımızla Anadolu Üniversitesi'ni gezdik. Çocuklarımız üniversite yaşamını yerinde gözlememle fırsatı buldular. Başta Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal olmak üzere tüm Anadolu Üniversitesi ailesine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.