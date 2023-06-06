Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliğiyle Yapılan Anaokulu Açıldı

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Mihriban Fatma Altuntaş Anaokulu'nun açılışı yapıldı. Esentepe Mahallesi'ndeki okulun açılışına birçok yetkili ve davetli katıldı. Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Mihriban Fatma Altuntaş Anaokulu'nun açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Esentepe Mahallesi'ndeki okulun açılışına, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, hayırsever Osman Ulubaş ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak 4 yılda 20 okul yaptıklarını, Türkiye'de en çok okul yapan belediye olduklarını belirtti.

Nitelikli okulları yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, ilçenin eğitimine verdikleri katkıdan dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise hayırseverlerin ve belediyelerin iş birliğiyle kentte güzel hizmetleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Vali Gökmen Çiçek de Başkan Palancıoğlu'nu ve hayırseverleri eğitime katkılarından dolayı kutladı.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.