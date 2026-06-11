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Kaymakam Kaya, Marmaris'in şampiyon jimnastikçilerini ağırladı

Kaymakam Kaya, Marmaris'in şampiyon jimnastikçilerini ağırladı
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Bolu'da düzenlenen Okullar Arası 2026 Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Marmaris Ortaokulu Küçük Kız Takımı şampiyon oldu. Sporcular, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Bolu'da düzenlenen Okullar Arası 2026 Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Marmaris Ortaokulu Küçük Kız Takımı, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile bir araya geldi.

Bolu'da düzenlenen Okullar Arası 2026 Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak Marmaris'e büyük gurur yaşatan Marmaris Ortaokulu Küçük Kız Takımı, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Türkiye şampiyonluğunu ilçeye kazandıran sporcular Beren Ketenci, Mira Bakioğlu, Safiye Akgül ve Zeynep Yade Cengiz'e okul müdürü Hayrettin Gürsoy ile antrenörler Ebru Keşkek ve Mert Keşkek eşlik etti. Şampiyon sporcuları makamında ağırlayan Kaymakam Nurullah Kaya, elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri ve antrenörlerini tebrik etti. Genç yaşta Türkiye şampiyonluğuna ulaşan sporcuların Marmaris'in adını başarıyla duyurduğunu belirten Kaya, sporcularla bir süre sohbet ederek gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda sporculara çeşitli hediyeler veren Kaymakam Kaya, başarılarının devamını diledi. Bolu'da rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna uzanan Marmaris Ortaokulu Küçük Kız Takımı, elde ettiği dereceyle hem ailelerini hem de Marmaris'i gururlandırdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHayri Man:

güzel haber ama makyajdan sonra da spor başarılarını görmek istiyorum videoya çıkmazsa tam inanmış olmam olur mu

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Haber YorumlarıÖzen Özlem Şimşek:

çok güzel bir habre hamdolsun böyle başarılı gençlerimiz var diye rahatız ederim ama umarım bu destek devam eder

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Haber YorumlarıSuat Soylu:

vay be marmaris'in kızları türkiye şampiyonu olmuş helal olsun çocuklara çok iyi bir başarı bu

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