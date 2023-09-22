Konya Sanayi Odası, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez'i ağırladı

Konya Sanayi Odası'na yapılan ziyarette, Türkiye'nin üretimi destekleyen bir mesleki eğitim reformuna ihtiyaç olduğu vurgulandı. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın güçlü bir üretim şehri olduğunu belirtirken, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu ise Konya'yı mesleki eğitimde model bir şehir haline getireceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Konya Sanayi Odası'nı (KSO) ziyaret etti. Ziyarette konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye'nin üretimi daha çok destekleyen bir mesleki eğitim reformuna ihtiyacı olduğunun altını çizerken, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, "Konya'yı mesleki eğitimde model bir şehir haline getireceğiz" dedi.

Bakan Yardımcılarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Şamlıoğlu ve Dönmez'e Konyalı sanayicilerin taleplerini iletti. Konya'nın güçlü bir üretim şehri haline geldiğini vurgulayan Büyükeğen, şehrin yatırım ve üretim iştahının son derece yüksek olduğuna dikkat çekti. Büyükeğen, konuşmasında mesleki eğitimle ilgili taleplerini de aktararak, Türkiye'de üretimi daha çok destekleyen bir Mesleki Eğitim Reformuna ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Büyükeğen, bakan yardımcılarına rapor sundu

Son dönemde devletin mesleki eğitime çok önemli yatırımlar yaptığına dikkat çeken Büyükeğen, bu yatırım ve destekler için teşekkür ederek, "Son dönemde mesleki eğitime verilen önem ve destekler gerçekten çok kıymetli. Bunların hepsi için teşekkür ediyoruz. Ancak mesleki eğitimi yıllarca o kadar çok ihmal ettik ki, sorunların çözümü de kolay olmayacak. Bunun için mesleki eğitim sistemimizde üretimi daha çok destekleyen, gençlerimizi üretimin içinde yetiştirecek bir reforma ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Büyükeğen ayrıca, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez'e Konyalı sanayicilerin taleplerini içeren bir rapor sundu.

"Konya'yı mesleki eğitimde model haline getireceğiz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ise, Konya'nın sanayide lokomotif şehirlerin başında geldiğinin altını çizerek, "Sanayide ülkemize çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Bunun için Konyalı sanayicilerimize ve Konya Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum" dedi. Konya'da tamamen sanayicilerin ihtiyaçlarına odaklanan bir mesleki eğitim yapısı kurmak istediklerini belirten Şamlıoğlu, şunları söyledi: "Öyle bir mesleki eğitim alt yapısı kuralım ki, hangi bölümlerde ihtiyaç varsa o bölümleri açalım. Hem sanayicilerimizin ihtiyacını karşılasın, hem de doğrudan istihdama odaklansın. Meslek liselerimizde topyekun bir kalkınma hedefliyoruz. İnşallah Konya'yı mesleki eğitimde üs yaparak, model bir şehir haline getireceğiz. Konya'nın bereketini tüm ülkemize yayacağız" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de, Konya sanayisinin önemine değinerek, sanayicilerin sorunlarını çözmek, taleplerini karşılamak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - KONYA