Koluman Otomotiv Endüstri ve Tarsus Üniversitesi İş Birliği Töreni

Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. ve Tarsus Üniversitesi arasında imzalanan Staj ve İstihdam Protokolü kapsamında işe yerleşen ilk öğrenciler için 'İş Birliği Töreni' düzenlendi. Törende mezun olan öğrencilerin mezuniyetleri ve istihdamları kutlandı.

Mezun olan ilk öğrencilerin mezuniyetlerini ve istihdamlarını kutlamak adına Koluman Otomotiv Endüstri yerleşkesinde düzenlenen 'İş birliği Töreni'nde mezunlarla bir araya geldi. Törene, Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. Genel Müdürü Cengiz Adak, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın ve yetkililer katıldı. KOE Genel Müdürü Cengiz Adak, burada yaptığı konuşmada, "Üniversiteler ve endüstrinin bir araya gelerek iş birliği yapması, yeni fırsatlar yaratmanın, inovasyonu teşvik etmenin ve ülke ekonomisini güçlendirmenin önemli bir yoludur" dedi. Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın ise, işe başlayan öğrencilerin diğer firmalara da örnek olmasını ve devamlılığın sağlanmasını temenni ettiklerini belirtti.