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Kemalpaşa'da Gastronomi Kursu Öğrencileri Türk ve Dünya Mutfağından Yemeklerin Sunumu ile Eğitimlerini Tamamladı

Eğitim Haberleri

Kemalpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde düzenlenen gastronomi kursunda öğrenciler, Türk ve dünya mutfağından lezzetleri sunarak eğitimlerini tamamladı. Kursiyerlerin başarı göstermesiyle ilçenin nitelikli işgücüne katkı sağlanacak.

Kemalpaşa'da gastronomi kursu öğrencileri Türk ve dünya mutfağından yemeklerin sunumu ile eğitimlerini tamamladı.

Kemalpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde çalışmaların yürütüldüğü Sosyal Dayanışma Merkezinde meslek edindirmeye yönelik gastronomi kursu düzenlendi.

Gastronom Elif Turan'ın eğitmenliğini üstlendiği kursu tamamlayanlar, Türk ve dünya mutfağından lezzetleri, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, resmi kurum ve özel sektör temsilcilerine sundu.

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, gastronomi kursunda başarı göstererek belge alan kursiyerlerin, sanayicilerle buluşturulacağını ve ilçenin nitelikli işgücüne katkı sağlanacağını belirtti.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Eğitim

Musa Sarı Eğitim Haberler

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