Gabriel Paulista Beşiktaş ile anlaştı mı? Gabriel Paulista İstanbul'a geldi mi? Gabriel Paulista kimdir?

Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Paulista ile her konuda anlaşma sağladı. Son görüşmeler için gelen tecrübeli futbolcuyu taşıyan uçak, 12 Haziran'ı 13 Haziran'a bağlayan gece İstanbul'a iniş yaptı. Kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor. Peki, Gabriel Paulista Beşiktaş ile anlaştı mı? Gabriel Paulista İstanbul'a geldi mi?

GABRIEL PAULISTA BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI MI?

Beşiktaş, Atletico Madrid'le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı. Devre arasında da transferi gündeme gelen ancak son dakikada yönünü 6 aylığına İspanyol devine çeviren deneyimli savunmacı, siyah-beyazlıların teklifini bu kez kabul etti. Teknik direktör Van Bronckhorst'un ısrarla kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Paulista Beşiktaş'tan 2.6 milyon euro ile 3 milyon euro arasında bir yıllık ücret alacak.

GABRIEL PAULISTA KİMDİR?

Kariyerine Brezilya'da başlayan Paulista, 2013'te EC Vitoria'dan 3.3 milyon euro karşılığında LaLiga ekibi Valencia'ya transfer olarak Avrupa macerasına başladı. İngiliz devi Arsenal 2015'te 15 milyon euro ödeyerek 1.87 boyundaki savunmacıyı kadrosuna kattı. 2017'de yeniden Valencia'ya transfer olan Paulista, 7 sezonun ardından bu sezon devre arasında 6 aylığına Atletico Madrid forması giydi. Geride kalan sezonun ilk yarısında Valencia ile 19 maça çıkan tecrübeli stoper, ikinci yarı ise Atletico Madrid'de 5 maçta 405 dakika forma şansı buldu. Paulista, futbol kariyerinde 421 maçta ter dökerken, 10 gol, 6 asist katkısı sağladı.