MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 13 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
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Müge Anlı'nın 13 Haziran tarihli canlı yayınına dair izleme linki ve son bölüm özeti merak ediliyor. Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve detayları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Müge Anlı'nın programında çözülemeyen olaylar ve gizemler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
- 4 çocuklu sevgilisinin eski eşi konuştu. İhanetten cinayete ardı arkası kesilmeyen iddialar.
- İhsan Deren, eski eşi Ayşe Gökburun'un Mehmet ile mesajlarını yakaladığını ihaneti bu şekilde öğrendiğini anlattı. Ayşe daha zengin, akıllı birine kaçsaydı yine gam yemezdim ama Mehmet gibi birine kaçtı, Mehmet kadınları kandırıyor" dedi.
- Kıyma makinesi cinayeti iddiasında komşu canlı yayında. ''Adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar dedi''
- Hatice Ekiz "2018 yılında eşimin beni aldattığını öğrendim Mehmet'e anlattım, onu dövdürmek için bir şeyler yapıp yapamayacağımızı sordum. Mehmet ise bana "ne adamlar var, adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar" dedi."
- Et makinesi cinayeti iddiası ile ilgili bilgi sahibi miydi?
- Müge Anlı, "sen kıyma makinesinde adamın öldürüldüğünü nereden biliyorsun?" diye sordu. Mehmet Bey böyle bir şey olmadığını söyleyince Hatice Ekiz, Mehmet'in kıyma makinesi cinayetinden birçok kişi gibi kendisine de bahsettiğini ifade etti.