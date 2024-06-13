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Survivor finali ne zaman? Survivor 2024 finali nerede, saat kaçta?

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Survivor 2024 sezonunun şampiyonu kim olacak merak ediliyor. İzleyenler, Survivor'da kimin kazanacağını araştırıyor. Bu akşam gerçekleştirilecek olan final yayınında dört adaydan biri şampiyon olacak. Finalin ne zaman ve nerede yapılacağı, yayın saati ve daha fazlası bu haberde yer alıyor.

Survivor All Star 2024 final oyunları oynandı. Survivor'da dört yarışmacı finalde yarıştı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor All Star 2024'te Final oyunu heyecanı yaşanıyor. Peki, Survivor finali ne zaman? Survivor 2024 finali nerede, saat kaçta?

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor All Star büyük finali 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de canlı olarak başlayacak.

Survivor finali ne zaman? Survivor 2024 finali nerede, saat kaçta?

SURVIVOR ALL STAR 2024 FİNALİ NEREDE?

İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi Survivor All Star 2024 finaline sahne olacak.

Survivor finali ne zaman? Survivor 2024 finali nerede, saat kaçta?

SURVIVOR FİNALİSTLERİ KİM?

  • Seda
  • Ogeday
  • Nefise
  • Batuhan
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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