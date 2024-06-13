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Messi futbolu bıraktı mı? Messi jübile mi yapacak 2024?

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Futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen ve futbol kariyerinin son dönemini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, emeklilik ihtimali ve futbolu bırakacağı takım üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Messi futbolu bıraktı mı? Messi jübile mi yapacak 2024?

Futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri olan ve kariyerinin son döneminde MLS takımlarından Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi, futbolu bırakacağı takımı açıkladı. Arjantinli yıldız, "Inter Miami benim son kulübüm olacak gibi görünüyor" sözleriyle kariyerini Amerika'da noktalayacağını duyurdu. Messi futbolu bıraktı mı? Messi jübile mi yapacak 2024?

MESSİ FUTBOLU BIRAKTI MI?

ESPN'e konuşan Messi, "Antrenman ve maçlarda eğleniyorum. Hayatım boyunca bunu yaptım. Futbolu bırakmaya hazır hissetmiyorum. Bir gün hepsinin biteceği korkusu hep benimle birlikte" dedi.

Samimi açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, hayranlarını üzecek emeklilik kararını "Inter Miami benim son kulübüm olacak gibi görünüyor" sözleriyle duyurdu.

KARİYERİ

Sayısız başarıya imza atan efsane futbolcu; Barcelona, PSG ve Inter Miami formalarıyla kariyeri boyunca 904 maça çıktı ve 735 gol, 355 asistlik performans sergiledi.

Osman Demir
Osman Demir
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