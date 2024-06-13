FED faiz kararı açıklandı mı? ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne oldu?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararıyla ilgili piyasaların meraklı bekleyişi nihayet sona erdi. FED faiz kararı açıklandı mı? ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne oldu? Detaylar haberimizdedir…

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Böylece Fed üst üste 7. toplantıda da politika faizini değiştirmemiş oldu. Fed yetkililerinin tahmininde ise yıl sonuna kadar toplam 25 baz puanlık 1 faiz artışı öngörüldü.

MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bu son kararıyla birlikte Fed, üst üste 6 toplantıda faiz oranını değiştirmeyerek mevcut aralıkta korumuş oldu.