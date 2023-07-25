Karabük BİLSEM Öğrencisi Singapur'da Matematik Olimpiyatlarında Başarı Elde Etti

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ömer Akhan, Singapur'da düzenlenen matematik olimpiyatlarında 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Singapur'da düzenlenen matematik olimpiyatlarında Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ömer Akhan'ın, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Nisan'da Matematik Öğretmeni Seda Aksu'nun danışmanlığında KARABÜK BİLSEM'de yapılan merkezi sınavın ardından 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Ömer Akhan, Singapur'da gerçekleştirilen olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

23 Temmuz'da Singapur'da 39 ülkeden 44 bin 639 öğrencinin katılımıyla düzenlenen finalde yer alan Akhan, Türkiye'yi temsil etti.

Bireysel yarışmada gümüş madalya alan Akhan, takım oyunlarında altın madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Ülkemize ve ilimize bu gururu yaşatan öğrencimizi tebrik ediyorum. Öğrencimizi yetiştiren kıymetli ailesi başta olmak üzere, öğrencimiz için emek veren tüm okul idaresi ve öğretmenlerimizi tebrik ederek başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.