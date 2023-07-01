İstanbul Atatürk Fen Lisesi Öğrencileri 'Deprem Eğitim Oyunu' Geliştirdi
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İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencileri, deprem farkındalığını artırmak amacıyla 'Deprem Eğitim Oyunu' geliştirdi. Oyun, deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında alınacak önlemleri öğretiyor. Proje, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada 'Teşvik Ödülü' kazandı.
İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencileri Kaan Turgun, Akif Bera Öçal ve Kemal Yüksek, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) düzenlediği 'Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'na katılmak için 'Deprem Eğitim Oyunu' geliştirdi. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin deprem konusundaki farkındalıklarını artırmayı hedefleyen oyun, 396 projenin yarıştığı final etabında 'Teşvik Ödülü'nün sahibi oldu.'3 AŞAMADAN OLUŞUYOR'Projenin mimarlarından Kaan Turgun, deprem için verilen eğitimlerin daha çok afiş ve videodan oluştuğunu belirterek, "Bu videoların çok yeterli olmadığını düşündük ve bu oyunu geliştirdik. Bu oyundaki hedef kitlemiz; daha çok daha küçük yaşlardaki öğrencilerdi. Küçük yaşlardaki öğrencilerin dikkatini çekmek için de oyunu daha renkli ve akılda kalıcı şekilde geliştirdik. Oyun, 3 farklı aşamadan oluşuyor; deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası. Oyunda ev ve okul haritası var. Oyuncu, deprem çantasını kullanarak ve 'çök-kapan-tutun' hareketini yaparak, hayatta kalmaya çalışıyor. ve eğer hayatta kalırsa oyunu kazanmış oluyor. Okul haritasında ise oyuncuya okuldaki panolara afiş asma görevi veriliyor. Afişleri astıktan sonra deprem oluyor. Oyuncu bu anda okuldaki sıraların yanlarına giderek 'çök-kapan-tutun' hareketini yapıyor. Depremde okul yıkılmıyor ve oyuncunun hızlı bir şekilde okulu terk etmesi gerekiyor" dedi. SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ İLE OYUNOyunun geliştiren öğrencilerden Akif Bera Öçal ise oyunu ilk başta sadece bilgisayarda oynanacak şekilde geliştirmeyi düşündüklerini ancak 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra daha çok kişiye yaymayı düşündüklerini belirterek, "Daha sonra oyunu mobil olarak oynanacak şekilde de geliştirdik. Geliştirdiğimiz Android versiyonunu indirilebilir hale getirdik. Oyunumuzun en çok ilgi gören kısmı da bu Android versiyonu oldu. Oyunu ayrıca sanal gerçeklik gözlüğüyle oynanabilecek şekilde de geliştirdik ki; yapabileceğimiz teknoloji gösterebilelim. Oyunun tüm kodlarını ve modellerini tamamen biz geliştirdik. Başka bir yerden, bir şey almadık" diye konuştu.
Öğrencilerden Kemal Yüksek de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alarak 2 farklı ortaokulda oyunu oynayan 50 öğrenci ile anket yaptıklarını söyleyerek, "Öğrencilere oyunu oynamadan önce ve oyunu oynadıktan sonra 15 soru sorduk. Sonuçları istatistiksel analize yönelik bir bilgisayar programı ile karşılaştırdık ve bu 15 sorunun 10'unda anlamlı sonuçlar elde ettik. Öğrencilerin oyunu oynayarak deprem konusunda bilinçlendiği ortaya çıktı" dedi.