Işıklar Jandarma Meslek Yüksekokulu 402 öğrencisini törenle mezun etti

BURSA - Bursa'da tarihi Işıklar Jandarma Meslek Yüksekokulu 402 öğrencisinin düzenlediği geniş çaplı törenle mezun etti. Törenin ardından mezun olan öğrenciler ve aileleri sevinç gözyaşları döktü.

Tören, Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda gerçekleşti. Eğitim ve öğretimlerinin başarıyla tamamlayan 402 öğrenci mezun olma sevinci yaşadı. Törene Bursa Valisi Yakut Canbolat, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif bayrak ve komutanların yanı sıra bini aşkın sayıda öğrenci yakını katıldı.

Konuşmalardan önce dönem birincisi İbrahim Kızılkaya tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Ardından dereceye giren ve diğer mezunlara diplomaları verildi. Mezunların tören geçişi ve tüfek gösterisi büyük ilgi çekti.

"Seve seve canlarını feda edeceklerinden şüpheniz olmasın"

Törende konuşan Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Albay Metin Özbek, "Bugün burada, zorlu eğitim sürecini üstün bir başarıyla tamamlayan 402 jandarma astsubayımızın daha, mazisi şan ve şerefle dolu jandarma teşkilatının saflarına katılmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Terörle mücadeleden kaçakçılık ve organize suçlara, kadına yönelik şiddetten uyuşturucu ile mücadeleye kadar üstlenecekleri zorlu görevlere, modern eğitim yaklaşımları ile hazırlanmaktadır. Jandarma ve sahil güvenlik akademisinin bir parçası olan Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda yetişen bu genç astsubaylar da tevazu, fedakarlık ve kahramanlık örneği bir kanun ordusu olan jandarma teşkilatının saflarında yerlerini alarak, milletimize hizmet etmek için, büyük bir heyecanla karşınızda durmaktadırlar. Bugün Işıklar Jandarma Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan bu genç astsubayların, aziz milletimize olan sonsuz sadakatleriyle bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin, vatanımız bölünmesin diye yılmadan ve yorulmadan çalışacaklarından ve icabında bu uğurda seve seve canlarını feda edeceklerinden şüpheniz olmasın" dedi.

"Evlatlarınızın mezuniyeti, onların başarıları için bir dönüm noktası"

Mezun olan öğrencilerin ailelerine seslenen Özbek, "Türkiye'nin dört bir yanından gelerek güzel ve mukaddes şehir Bursa'mızı ve törenimizi şereflendiren ailelerine seslenmek istiyorum. Beşiğin ardını gurbet bildiği halde, ak kundaklara belediği evlatlarını vatana emanet eden analar, artık fırtınalar okşayacak onların saçlarını. Evlatlarının yüreğini vatan ve bayrak sevgisiyle dolduran babalar, onlar yürüdüklerinde titreyecek dağlar, yırtılacak kara bulutlar, yıldırımlar kıskanacak bakışlarını. Sizin çocuğunuz olarak dünyaya gelen bu yiğitlerin her biri, artık jandarma üniforması giymiş birer vatan evladı. Evlatlarınızın mezuniyeti, onların başarıları için bir dönüm noktası. Şimdi daha büyük hedefler ve sorumluluklar için, yeni bir sayfa açıyorlar. Ülkemizin güvenliği ve refahı için önemli roller üstlenecekler ve sizlerin desteklerine ihtiyaç duyacaklar. Sevgili anneler ve babalar, evlatlarınızı dün olduğu gibi yarın da desteklemeye ve onlara yüreğinize dek sevgiyle sarılmaya devam ediniz. Sizlerin duası ve desteği, onların hayatta karşılaşacakları her zorluğun üstesinden gelmelerine yardımcı olacaktır yüce Türk milletinin sinesine teslim ettiğiniz bu yiğit delikanlılar için, sizlere ne kadar teşekkür etse azdır sağ olun, var olun" şeklinde konuştu.