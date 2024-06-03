Haberler.com'a yılın haber sitesi ödülü! Törene haber müdürünün Gazze mesajı damga vurdu

İlknur Özkuş ve Tarık Yalçıntepe imzasıyla Mint Organizasyon bünyesinde gerçekleşen ve bu yıl ilki düzenlenen "İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi" yıldızlar geçidine sahne oldu. Sunuculuğunu başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ve magazin yorumcusu Bircan Bali'nin yaptığı organizasyonda sanat, spor, müzik ve iş dünyasının en başarılı isimleri meslek başarı ve onur ödüllerinin sahibi oldu.

ETKİNLİĞE KATILIM OLDUKÇA YOĞUNDU

Oben Altındağ'ın ses yönetimi, Sevtuğ Kasapbaşoğlu'nun kırmızı halı röportajları ile renk kattığı muhteşem gece birbirinden güzel sahne performansları , dans şovları ve katılımcı kitlesi ile dikkat çekerken basında da büyük ilgi gördü. Etkinliğe katılım ise oldukça yoğundu.

ÜNLÜ İSİMLER TEK TEK ÖDÜLLERİNİ ALDI

Gecede Aydemir Akbaş yaşam boyu onur ödülünün sahibi olurken, Umut Akyürek , Bora Gencer , Oktay Ertuğrul , Selen Görgüzel , Nadide Sultan , Engin Benli , Ümit Karan , Çağlayan Topaloğlu, Ozan Orhon ve Erkal Sonel sanat dünyasını temsilen ödüle layık görüldü.

HABERLER.COM'A "YILIN EN İYİ HABER SİTESİ" ÖDÜLÜ

Basın camiasını temsilen ise Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe, "Yılın en iyi haber sitesi" ödülünü teslim alan isim oldu. Öte yandan Nurcan Sabur , Hakan Solaker, Muammer Kapucuoğlu , Emrullah Köroğlu , Ece Pirim ve Ali Çiçek ödüllerini aldı.

TÖRENE DAMGA VURAN "GAZZE" MESAJI

İş ve sanat dünyasından pek çok ismin ödül aldığı organizasyonda Gazze'de hayatını kaybeden binlerce kişi anıldı. Törende Haberler.com adına ödülü alan Haber Müdürü Olgun Kızıltepe, Gazze konusundaki mesajıyla salondaki katılımcılardan büyük alkış aldı. Gazze'deki katliamı kınadığını belirten Kızıltepe, "Yüreğimiz yanıyor. Yerlerinden yurtlarından edilip sığındıkları çadırlarda bile diri diri yakılan çocukları unutmayalım. Bu katliamı lanetliyoruz" ifadelerine yer verdi.