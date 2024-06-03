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Haberler.com'a yılın haber sitesi ödülü! Törene haber müdürünün Gazze mesajı damga vurdu

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İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu. Sanat, spor, müzik ve iş dünyasının başarılı isimlerinin ödüllendirildiği gecede, Haberler.com'a "Yılın en iyi haber sitesi" ödülü layık görüldü. Ödülü teslim alan Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek "Sığındıkları çadırlarda bile diri diri yakılan çocukları unutmayalım" ifadelerini kullandı.

İlknur Özkuş ve Tarık Yalçıntepe imzasıyla Mint Organizasyon bünyesinde gerçekleşen ve bu yıl ilki düzenlenen "İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi" yıldızlar geçidine sahne oldu. Sunuculuğunu başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ve magazin yorumcusu Bircan Bali'nin yaptığı organizasyonda sanat, spor, müzik ve iş dünyasının en başarılı isimleri meslek başarı ve onur ödüllerinin sahibi oldu.

ETKİNLİĞE KATILIM OLDUKÇA YOĞUNDU

Oben Altındağ'ın ses yönetimi, Sevtuğ Kasapbaşoğlu'nun kırmızı halı röportajları ile renk kattığı muhteşem gece birbirinden güzel sahne performansları , dans şovları ve katılımcı kitlesi ile dikkat çekerken basında da büyük ilgi gördü. Etkinliğe katılım ise oldukça yoğundu.

İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi'nde Haberler.com'a yılın en iyi haber sitesi ödülü

ÜNLÜ İSİMLER TEK TEK ÖDÜLLERİNİ ALDI

Gecede Aydemir Akbaş yaşam boyu onur ödülünün sahibi olurken, Umut Akyürek , Bora Gencer , Oktay Ertuğrul , Selen Görgüzel , Nadide Sultan , Engin Benli , Ümit Karan , Çağlayan Topaloğlu, Ozan Orhon ve Erkal Sonel sanat dünyasını temsilen ödüle layık görüldü.

İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi'nde Haberler.com'a yılın en iyi haber sitesi ödülü

HABERLER.COM'A "YILIN EN İYİ HABER SİTESİ" ÖDÜLÜ

Basın camiasını temsilen ise Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe, "Yılın en iyi haber sitesi" ödülünü teslim alan isim oldu. Öte yandan Nurcan Sabur , Hakan Solaker, Muammer Kapucuoğlu , Emrullah Köroğlu , Ece Pirim ve Ali Çiçek ödüllerini aldı.

İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi'nde Haberler.com'a yılın en iyi haber sitesi ödülü

TÖRENE DAMGA VURAN "GAZZE" MESAJI

İş ve sanat dünyasından pek çok ismin ödül aldığı organizasyonda Gazze'de hayatını kaybeden binlerce kişi anıldı. Törende Haberler.com adına ödülü alan Haber Müdürü Olgun Kızıltepe, Gazze konusundaki mesajıyla salondaki katılımcılardan büyük alkış aldı. Gazze'deki katliamı kınadığını belirten Kızıltepe, "Yüreğimiz yanıyor. Yerlerinden yurtlarından edilip sığındıkları çadırlarda bile diri diri yakılan çocukları unutmayalım. Bu katliamı lanetliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com'a yılın haber sitesi ödülü! Törene haber müdürünün Gazze mesajı damga vurdu

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

Olgun Kızıltepe Gazze Spor Eğitim İş Dünyası Yaşam Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (1)

Abdullah KARAMAN:

Tebrikler. Gerçekten hak edilmiş bir ödül.

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