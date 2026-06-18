Hitit Üniversitesi Türkiye'nin en iyi 'spor dostu' kampüsleri arasında

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları ve spor odaklı kampüs yaklaşımıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen "Spor Dostu Kampüs" ünvanını almaya hak kazandı. Kuzey Kampüs, 2026 yılında spor dostu kampüs ünvanı alan 31 yerleşke arasında en yüksek puana sahip 5. kampüs oldu.

Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerde sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması, spor ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ile spor dostu kampüslerin oluşturulmasına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla başlatılan Spor Dostu Kampüs Projesi'nin 2026 yılı başvuru sonuçları açıklandı. Proje kapsamında 73 üniversiteden 81 kampüs başvuruda bulundu. Ön değerlendirme sürecinin ardından 56 üniversiteye ait 60 kampüs değerlendirmeye alınırken, yapılan incelemeler sonucunda 30 üniversiteye ait 31 kampüs "Spor Dostu Kampüs" ünvanının sahibi oldu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrencilerin zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen bütüncül yaşam alanları olması gerekliliğinden dolayı "Spor Dostu Kampüs Programı"nın başlatıldığını söyledi.

Bugün dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte gençler arasında hareketsiz yaşam tarzının giderek yaygınlaştığını belirten Özvar, ekran bağımlılığı, fiziksel aktivite eksikliği, sosyal izolasyon ve buna bağlı sağlık sorunlarının toplumsal ölçekte ele alınması gereken ciddi meseleler haline geldiğini ifade etti. Özvar, program kapsamında üniversitelerin kapsamlı değerlendirme sürecinden geçirildiğini ve 45 ayrı kriter esas alınarak çalışmanın yürütüldüğünü vurguladı. Bu yıl başvuru yapan üniversiteler arasındaki inceleme ve değerlendirme sonucu 31 kampüsün "Spor Dostu Kampüs" ünvanı almaya hak kazandığını belirten Özvar, geçen yıl verilen ünvanlarla birlikte ülke genelinde 79 kampüsün bu başarıya sahip hale geldiğini söyledi. Projeye desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı yöneticilerine teşekkür eden Özvar, temel hedeflerinin sertifika sistemi oluşturmaktan öte üniversitelerde sürekli gelişimi teşvik eden kalıcı bir kalite kültürü meydana getirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Özvar ve Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, "Spor Dostu Kampüs" ünvanı alan üniversitelere sertifikalarını takdim etti. Üniversitelerin sertifikalarının takdim edildiği törene, Hitit Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Zafer Yüksel katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı