Hakkari'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Hakkari'de kapalı spor salonunda açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, sürekli öğrenen dinamik bir toplum yapısının önemine vurgu yaparak, toplumdaki hayat boyu öğrenme kültürünün oluşturulması gerektiğini belirtti. Sergi, jimnastik ve halk oyunları gösterileriyle renklendi.

Hakkari'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Kapalı spor salonunda düzenlenen sergide saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, çağı doğru okuyup zamanın ruhunu yakalamanın yolunun, sürekli öğrenen dinamik bir toplum yapısını inşa etmekten geçtiğini söyledi.

Bu zorunluluğun toplumdaki hayat boyu öğrenme kültürünü oluşturma ile aşıldığını belirten Gür, şunları kaydetti:

"Hakkari eğitim ailesi olarak Bakanlığımızın öncülüğünde ve Valimiz Sayın İdris Akbıyık'ın riyasetinde sevgi, saygı, dayanışma ve yardımlaşma iklimine esin kaynağı olan istihdama yönelik, mesleki ve kişisel gelişim kurslarımızı, vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 4 bin 420 kursta 1132 usta öğretici eşliğinde 25 bin 203'ü erkek, 37 bin 829'ü kadın olmak üzere toplamda 63 bin 32 vatandaşa farklı branşlarda eğitimler verdik. Yaptığımız el emeği, göz nuru eserlerle vatandaşlarımıza faydalı olduklarını hissettirerek, üretici olmanın zevkini yaşatan siz değerli usta öğreticilerimize ve üretilen güzellikleri, şehrimize hayat katan bir şenliğe dönüştüren Halk Eğitimi Merkezi ailesinin her bir ferdine teşekkür ediyorum."

Jimnasik ve halk oyunları gösterisinin sunulması ve dengbej dinletisinin ardından Vali Yardımcısı Talha Battal, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım serginin açılışını yaptı, stantları gezdi.

Akşama kadar ziyarete açık olacak sergide katılımcılara yöresel yemek ikramında bulunuldu.