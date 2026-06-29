GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Sivas'ta Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında hem vakitlerini daha verimli geçirmesi hem de sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları bu sene de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen GSB Spor Okulları ile Mücahit Yanıcı Doğu Grubu Taekwondo Şampiyonası açılış programı Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış programına, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Taekwondo Federasyonu As Başkanı Engin Sarıkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ile antrenörler ve sporcular katıldı. Sporcuların geçit töreni ile başlayan programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, yaz döneminin tüm çocuklara, gençlere, ailelere ve spor camiasına hayırlı olmasını dileyerek; sporla, sağlıkla ve başarılarla dolu verimli bir yaz sezonu temenni etti.

"Sivas, spor alanında marka şehirlerden biri"

Sivas'ta son yıllarda yapılan yatırımların ardından spor alanında marka şehirlerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Vali Şimşek, "Spor; sadece fiziksel gelişimi destekleyen bir faaliyet değil, aynı zamanda disiplini, azmi, kardeşliği, paylaşmayı ve centilmenliği öğreten güçlü bir eğitim aracıdır. Bu bilinçle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde; desteklerini her zaman hissettiğimiz, TBMM AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler ve kıymetli milletvekillerimizin güçlü destekleriyle son yıllarda ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Sivas'ımızda da çok önemli spor yatırımları hayata geçirilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada modern spor tesisleri, güçlü altyapısı ve başarılı organizasyonlarıyla Sivas, artık spor alanında marka şehirlerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." dedi.

"Birbirinden farklı 27 spor branşında eğitim verilecek"

GSB Yaz Okullarında bu sene Sivas'ta 27 farklı branşta eğitim verileceğini söyleyen Vali Şimşek, "Nitelikli tesislerimiz sayesinde yıl boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor; ilimizin tanıtımına, spor turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. Bu yönüyle gönül rahatlığıyla ifade ediyoruz ki Sivas artık bir spor şehridir. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için kendilerini geliştirebilecekleri önemli bir dönem de başlamış bulunuyor. Bu süreçte spor okullarımız, gençlerimizin hem sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine hem de yaz tatillerini verimli değerlendirmelerine büyük katkı sağlayacaktır. Bu yıl ilimizde 27 farklı spor branşında, 85 antrenörümüzün rehberliğinde düzenlenecek Spor Okullarımız, bugün itibarıyla faaliyetlerine başlamış olup 31 Ağustos tarihine kadar devam edecektir. Taha Akgül Spor Salonu, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu, olimpik yüzme havuzu, atletizm pistimiz ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 11 spor salonunda gerçekleştirilecek eğitimlerle binlerce çocuğumuz ve gencimiz sporla buluşacaktır." ifadelerini kullandı.

"Spor için engel yok"

Engelsiz Spor Okulları kapsamında engelli bireylere yönelik de kursların olduğunu söyleyen Vali Şimşek, "Ayrıca, fırsat eşitliğini esas alan anlayışımız doğrultusunda Engelsiz Spor Okullarımız kapsamında da masa tenisi, bocce, atletizm, yüzme ve halter branşlarında engelli bireylerimize yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Bizim için sporun hiçbir engeli yoktur. Her bir evladımızın spor yapma hakkına sahip olduğuna inanıyor, tüm imkanlarımızı bu doğrultuda seferber ediyoruz. Kurslarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını e-Devlet üzerinden Spor Bilgi Sistemi aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirebilecek olmaları da memnuniyet vericidir."

"Mücahit yancı doğu grubu Taekwondo şampiyonası"

2024 yılında şampiyona sonrası dönüş yolunda hayatını kaybeden Mücahit Yancı adına düzenlenen Mücahit Yancı Doğu Grubu Taekwondo Şampiyonası'nda startının verildiğini kaydeden Vali Şimşek sözlerini şöyle tamamladı,"Bugün burada yalnızca spor okullarımızın açılışını gerçekleştirmiyor, aynı zamanda önemli bir spor organizasyonuna da ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Taekwondo Federasyonumuzun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Mücahit Yancı Doğu Grubu Taekwondo Şampiyonası, 40 ilimizden yaklaşık 2 bin 250 sporcu, antrenör, idareci ve sporcu velisinin katılımıyla ilimizde gerçekleştirilecektir. Bu önemli organizasyonun ilimizde düzenleniyor olması, Sivas'ın spor altyapısına ve organizasyon kabiliyetine duyulan güvenin en güzel göstergelerinden biridir. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, centilmenliğin ve dostluğun ön planda olduğu güzel bir organizasyon geçirmelerini temenni ediyorum. En büyük arzumuz; çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla büyümesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması, milli ve manevi değerlerine bağlı, sağlıklı ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmesidir. Belki de bugün spor okullarımızda ilk adımlarını atan çocuklarımız arasından geleceğin milli sporcuları, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacaktır. Bu nedenle tüm ailelerimize seslenmek istiyorum. Çocuklarımızı sporla buluşturalım. Onların yeteneklerini keşfetmelerine, hayallerine ulaşmalarına hep birlikte destek olalım."dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı