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Girişimcilerin Büyük Hataları Etkinliği 28 Kasım'da İstanbul Kültür Üniversitesi'nde

Girişimcilerin Büyük Hataları Etkinliği 28 Kasım'da İstanbul Kültür Üniversitesi'nde
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Branding Türkiye ve Tasarım Fabrikası iş birliğiyle hazırlanan Girişimcilerin Büyük Hataları etkinliği, 28 Kasım'da "Plansız Başlangıç" ana temasıyla İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Serinin ikinci etkinliğinde Branding Türkiye Kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam ve Haberler.com Kurucusu Dr. Ekrem Teymur bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

2023 yılında girişimcilik odaklı bir podcast serisi ve kitap olarak Mürsel Ferhat Sağlam tarafından hazırlanan Girişimcilerin Büyük Hataları, 2024'te İstanbul Kültür Üniversitesi Tasarım Fabrikası ile Branding Türkiye partnerliğinde bir etkinlik serisine dönüştü. Toplamda 12 bölümden oluşan bu serinin her bölümünde bir ana tema etrafında konferans, panel veya girişim sunumları düzenleniyor.

Etkinliğin son aşamasında, katılımcılar serbest networking ile ekosistem paydaşlarıyla tanışma ve iş birliği yapma fırsatı bulacak.

ETKİNLİK PROGRAMI

Bölüm 1: Konferans – Mürsel Ferhat Sağlam (Branding Türkiye Kurucusu)

Bölüm 2: Girişim Sunumu – Dr. Ekrem Teymur (Haberler.com Kurucusu)

Bölüm 3: Networking

Girişimcilerin Büyük Hataları Etkinliği 28 Kasım'da İstanbul Kültür Üniversitesi'nde

ETKİNLİK DETAYLARI

Türkiye'de gerek içerik gerekse konsept açısından bir ilk olma özelliği taşıyan Girişimcilerin Büyük Hataları etkinlik serisinin ikinci bölümü, 28 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Bakırköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

  • Organizasyon: Branding Türkiye & İKÜ Tasarım Fabrikası
  • Tarih / Saat: 28 Kasım 2024 / 15:30 – 17:30
  • Mekan: İstanbul Kültür Üniversitesi – Ataköy Binası, Tasarım Fabrikası
  • Adres: Ataköy 7-8-9-10, E5 Karayolu Üzeri Ataköy Yerleşkesi, 34158 Bakırköy – Yenibosna
  • Ücret: Ücretsiz (Kayıt zorunludur, kontenjan sınırlıdır.)

NASIL KATILIM SAĞLANIR?

"Plansız Başlangıç" temalı etkinlik, girişimcilik dünyasına dair önemli bilgiler sunmanın yanı sıra, startup ekosistemindeki diğer girişimcilerle tanışmak ve network fırsatları yaratmak için ideal bir platform sunuyor. Katılımcılar ayrıca İKÜ Tasarım Fabrikası tarafından verilecek olan "Dijital Katılım Belgesi" sahibi olabilecek.

Etkinliğe kayıt olmak ve detaylı bilgi almak için Branding Türkiye'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

HEMEN KAYDOL

GİRİŞİMCİLERİN BÜYÜK HATALARI ETKİNLİĞİ DESTEKÇİLERİ

Branding Türkiye ve İKÜ Tasarım Fabrikası tarafından gerçekleştirilen, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin stratejik partner olduğu Girişimcilerin Büyük Hataları etkinlik serisi, medya ve ekosistem paydaşları tarafından da destekleniyor.

Destekçi kuruluşlar arasında şunlar yer alıyor:

Haberler.com, SonDakika.com, Techinside, Medya Takip Merkezi, Teleskop, StartupTeknoloji, Karma Türkiye, Franchise Market Türkiye, BiHaber.tr, PR Atölye Dergisi, Startup Gazetesi ve daha birçok önemli platform.

Etkinliğe katılarak hem sektörel bilgiye erişim sağlayabilir hem de girişimcilik ekosistemine katkıda bulunabilirsiniz.

Girişimcilerin Büyük Hataları Etkinliği 28 Kasım'da İstanbul Kültür Üniversitesi'nde

Betül Cirit
Betül Cirit
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