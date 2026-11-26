Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitimle üretimi bir araya getirdi. Bünyesindeki 40 odalı uygulama oteli, fırını ve mutfağıyla adeta bir işletme gibi çalışan okul, bir yılda 26 milyon TL ciroya ulaştı. Öğrenciler, meslek öğrenirken döner sermayeden aldıkları ücretle ailelerine de katkı sağlıyor.

Eğitimi üretimle buluşturan Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dikkat çekiyor. 315 öğrenci, 38 öğretmen ve 13 usta öğreticiyle eğitim faaliyetlerini sürdüren okul, bünyesindeki uygulama oteli, fırın ve mutfakla hem öğrencilerini geleceğe hazırlıyor hem de üretime katkı sağlıyor. Okul bünyesinde bulunan 40 odalı uygulama otelinde öğrenciler, konaklama ve seyahat hizmetleri alanında uygulamalı eğitim alıyor. 117 yatak kapasitesine sahip otelde öğrenciler, resepsiyon, rezervasyon, kat hizmetleri ve çamaşırhane gibi farklı departmanlarda görev yaparak sektörü yakından tanıma fırsatı buluyor. Okulun üretim faaliyetleri ise bununla sınırlı kalmıyor. Fırında günlük yaklaşık 4 bin ekmek üretilirken, mutfakta da taşımalı eğitim kapsamındaki okullar için günlük yaklaşık bin 400 kişilik yemek hazırlanıyor. Üretilen ekmek ve yemekler kent genelindeki okullara ulaştırılıyor. Tüm bu faaliyetleriyle adeta bir işletme gibi çalışan okul, bir yılda 26 milyon TL ciroya ulaştı. Bir yandan eğitim alan bir yandan da teoriyi pratiğe dönüştüren öğrenciler, döner sermayeden aldıkları ücret ile ailelerine de katkı sağlıyor.

"Biz kar gözeten bir kurum değil, hizmeti ve eğitimi gözetiyoruz"

Okuldaki faaliyetler hakkında bilgi veren okul müdürü Sadrettin Bayram, "Bu okulumuz, yiyecek-içecek ve konaklama, seyahat alanlarında eğitim veren turizm sektörüne ara eleman yetiştiren bir kurumdur. Biz burada öğrencilerimize aşçılık, ön büro ve kat hizmetleri eğitimi veriyoruz. Burada yetişen öğrencilerimiz Türkiye'nin değişik otellerinin mutfak, kat hizmetleri ve ön büro alanında çalışıyor. Biz turizm sektörüne ara eleman yetiştiren bir kurumuz. Burada aynı zamanda uygulama otelimiz, fırınımız ve günlük bin 400'e yakın yemek üretimimiz var. Biz burada ürettiğimiz yemekleri taşımalı eğitim kapsamında taşımalı eğitim veren okullara gönderiyoruz. Burada öğrencilerimiz alacakları eğitimi uygulamalı bir şekilde öğrenmiş oluyorlar. Okulda teorik aldıkları bilgileri burada pratiğe dönüştürerek, sektöre hazır bir şekilde gitmiş oluyorlar. Biz bu yıl 26 milyon ciro yaptık. Ciromuzun hepsi kar değil. Burada çalışan öğrencilerimize katkı sunuyoruz. Çalışan her öğrenci okuldan 13-14 bin lira civarında para alıyor. Bu parayı bütün öğrencilerimiz almıyor. Her öğrenci, çalıştığı saat kadar para kazanıyor. Biz kar gözeten bir kurum değiliz. Biz hizmeti ve eğitimi gözeten bir kurumuz. Öncelikle hedefimiz öğrencilerimizin kaliteli eğitim almasını sağlamaktır. Her sene artarak devam eden bir ciromuz var. İnşallah önümüzdeki yıllarda otelimiz tanındıkça ve bilindikçe ciromuz artacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde mesleki ve teknik eğitim politika belgesi yayınlandı. Bu bize umut veriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha kaliteli öğrenciler ve daha güzel işler olacaktır" dedi.

"Öğrencilerimiz otelle alakalı her şeyi öğreniyor"

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alan Şefi Zafer Eğilmez, "Resepsiyon bölümünde öğrencilerimiz ön büroyla alakalı rezervasyon işlemlerini yapıyor. Burası uygulama oteli olduğu için öğretmenler ve öğrenciler misafirlerimize her türlü hizmeti veriyor. Öğrencilerimiz burada otelle alakalı her şeyi öğreniyor, aynı zamanda evlerine katkı sağlıyorlar. Burası 2020 yılının Temmuz ayında açıldı. Şu anda 40 tane odamız, 117 tane yatağımız var. Doluluk oranımız yaz mevsimlerinde çok fazla olurken, kış mevsiminde azalıyor ama kendisini ve öğrencilerimizi çeviren bir gelirimiz söz konusu. Burada amaç öncelikle öğrencilerin eğitimidir. Arkada otel var, çocuklar hem hafta içi hem de hafta sonu burada çalışıyorlar. Okulda öğrendikleri teorik bilgileri burada pratiğe çeviriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Otelle alakalı bütün departmanları öğrenirken aynı zamanda harçlığımı çıkartıyorum"

Bugün okulda ön büro alanında çalıştığını aktaran 9. sınıf öğrencisi Yağız Yüksel Yılmaz, "Geçen hafta kat hizmetleri, ondan önceki hafta ise çamaşırhanede görev yapıyordum. Bu sayede otelle ilgili bütün departmanları öğreniyorum ve harçlığımı çıkartıyorum. Burada çalışmayı seviyorum. Ben Turizm ve Otelcilik Bölümü'nü okuyorum. Babam da bu işi yaptığı için ben de bu sektöre yöneldim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı