Eğitim Sen: Yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, yeni bir meslek kanunu hazırlanması gerektiğini ve kamuda en düşük maaşın yoksulluk sınırı üzerinde belirlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, 'eşit işe eşit ücret' ilkesi doğrultusunda düzenlemeler yapılması ve ekonomik, sosyal ve demokratik hakların siyasi iktidarın ya da Cumhurbaşkanı'nın insafına bırakılmaması gerektiğini söyledi.

MELTEM KARAKAŞ

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, "Yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Kamuda en düşük maaş yoksulluk sınırı üzerinde belirlenmelidir. Mevcut ücret farkları derece ve kademe gibi kriterler dikkate alınarak, 'eşit işe eşit ücret' ilkesi doğrultusunda düzenlenmelidir. Kamuda maaşlar başta olmak üzere, ekonomik, sosyal ve demokratik hak ve özgürlüklerimiz siyasi iktidarın ya da Cumhurbaşkanı'nın insafına bırakılmamalıdır" açıklamasını yaptı.

Eskişehir Hamamyolu Caddesi'nde dün bir araya gelen Eğitim Sen üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu, ekonomik ve sendikal hakları başta olmak üzere 14 Mayıs seçimleri sonrasında oluşacak hükümetten beklentilerini açıkladı.

"ÖĞRETMEN AYRIMINA YENİLERİ EKLENMİŞTİR"

Eğitim emekçilerinin açlıkla imtihan edildiğini belirten Faik Alkan, şunları söyledi:

"Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza yönelik taleplerimiz, insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz siyasi iktidar tarafından görmezden gelinmektedir. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek yerine sorunlarımızı daha da kronik hale getirmiştir. Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) üzerinden eğitim emekçilerine yönelik ayrımcı ve adaletsiz uygulamaları hayata geçirmiştir. Son olarak yandaş sendikaların desteği ile çıkarılan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen ayrımına yenileri eklenmiştir. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaş kaleminde çalışmak zorunda kalan, bu kadar farklı ve dengesiz ücretlendirme uygulaması yapılan ikinci bir meslek grubu bulunmamaktadır.

"YAŞAM KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLMELİ"

Sendikamız yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Nitelikli eğitimin gerçekleşmesi için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve talepleri de dikkate alınmalıdır. Sadece öğretmenlerin değil, tüm eğitim ve bilim emekçisi arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmelidir."

"CUMHURBAŞKANI'NIN İNSAFINA BIRAKILMAMALIDIR"

Eğitim Sen'in 14 Mayıs Seçimleri sonrasında oluşacak yeni hükümetten taleplerini sıralayan Alkan, şu ifadeleri kullandı:

"ILO-UNESCO ortak metni olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı'nı esas alan yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Kamuda en düşük maaş yoksulluk sınırı üzerinde belirlenmelidir. Mevcut ücret farkları derece ve kademe gibi kriterler dikkate alınarak, 'eşit işe eşit ücret' ilkesi doğrultusunda düzenlenmelidir. Kamuda maaşlar başta olmak üzere, ekonomik, sosyal ve demokratik hak ve özgürlüklerimiz siyasi iktidarın ya da Cumhurbaşkanı'nın insafına bırakılmamalıdır. Sendikalarımızın ilk kurulduğu yıllardan bu yana temel talebimiz olan grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı yasal güvence altına alınmalıdır."