Diyarbakır'da öğrenciler içeride aileler dışarıda ter döktü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı sabah 09.30'da başladı. Öğrenciler sınavda, aileler dışarı da ter döktü.

Lgs kapsamında merkezi geçiş sınavı deprem bölgesinde 11 il dahil olmak üzere 81 ilde binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınava girecekleri okulun yolunu tuttu. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Şehit Bahtiyar Er İmam Hatip Ortaokulu'nda sınav heyecanı vardı. Öğrenciler, sınav giriş belgeleri ve kimlik kartları ile birlikte yanlarında 2 adet kalem ve silgi ile birlikte sınava girecek oldukları okula geldi. Çocuklarını sınava bırakmaya gelen veliler, sınava girecek çocuklarına Yasin-i Şerif okudu, dualar ederek içeri gönderdi.

Çocuğu sınava giren Orhan Sanay, çocukların 8 yıldır çektikleri bir emek olduğunu ve emeklerinin sonucunu bugün alacaklarını söyledi. Çocuklara başarılar dileyen Sanay, "Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Allah, hepsinin yardımcısı olsun. Zorlu bir süreç ama inşallah iyi geçer diye umut ediyorum" dedi.